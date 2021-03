Dueñas de vehículos afectados por manifestantes feministas no han recibido apoyo alguno

Jorge Barrientos

A casi una semana de la manifestación en que mujeres causaron desmanes en dos vehículos que se encontraban en las afueras del Congreso del Estado, las dueñas reprochan las afectaciones generadas a su patrimonio por parte de las feministas radicales y negaron haber recibido apoyo.

En este tenor, una de las afectadas, mencionó que fruto del trabajo de muchos se vio reducido a chatarra en cuestión de minutos por un grupo que dice “cuidar a las mujeres”, aseguró que ya se presentaron las denuncias en contra de quien o quienes resulten responsables.

“Quiero aprovechar también el momento para negar categóricamente el que hayamos recibido un apoyo económico tanto la doctora como su servidora, no lo hemos recibido, se están haciendo las cosas en el estricto apego a la ley, se están siguiendo los pasos y todavía no llega el punto de la reconstrucción de los daños, obviamente las cantidades que están circulando por redes no reparan el daño de mi coche ni del de la doctora, quiero hacer hincapié que no hemos recibido apoyo económico de nadie”.

Por su parte, la otra afectada comentó que, ante la falta de su vehículo los gastos se han incrementado de manera considerable, dado a que es una de sus herramientas de trabajo, ya que se tiene que trasladar de Cholula, a la sede del congreso.

“No es justo que una mujer agreda a otra mujer, yo estoy conforme de que se manifiesten, pero no es la manera de violentar a las personas, no estoy en favor de la violencia, se dice mucho en redes sociales que nos han dado dinero, y bueno, a mí no, no se han comunicado conmigo y tampoco me han dado ningún apoyo económico”.

Cabe recordar que, durante la marcha de la conmemoración del día internacional de la mujer grupos feministas radícales, destrozaron cuatro vehículos particulares, quedaron dañados con pintas, así como con los vidrios destrozados y uno de ellos con la facia desecha.