Crecimiento del ambulantaje en Tlalpan puede convertir a la alcaldía en tierra de nadie

Staff/Rossi

Vecinos y comerciantes se quejan de la omisión de la alcaldesa Patricia Aceves, quien no aparece por ningún lado y tampoco atiende los problemas que cada día se agravan más; más de 15 mil puestos ambulantes irregulares han aparecido en la actual administración

El crecimiento irregular del comercio en vía pública, amparado por funcionarios, la promoción desde los gobiernos de la alcaldía de Tlalpan y de la Ciudad de México de obras para su instalación y la omisión de la alcaldesa Patricia Aceves, son una bomba de tiempo que puede provocar un rompimiento del equilibrio entre vecinos y comerciantes y entre los propios trabajadores ambulantes, y un caos que convertiría los corredores comerciales en tierra de nadie.

La dimensión del problema es tal que el mismo día se da una reunión entre vecinos de la calle Congreso en La Joya con un aspirante a la alcaldía y casi a la misma hora una manifestación de comerciantes en vía pública frente al domicilio de la alcaldesa Patricia Aceves, quien de acuerdo con los inconformes “no recibe a la gente, no resuelve, no mueve un dedo para evitar los malos manejos en la alcaldía y menos contra la delincuencia”.

Un grupo de vecinos como Mirza, Mary Paz y otros denunciaron que desde 2015 en la gestión de la hoy Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum quisieron poner una estructura con pilotes sobre el talud que está entre la calle Congreso y Avenida de los Insurgentes, con el fin de ampliar la banqueta y permitir instalar allí un corredor comercial para vender los puestos hasta en 3000 mil pesos cada uno.

Y que ese proyecto han intentado volverlo a generar, pero los vecinos los han detenido como ocurrió en octubre de 2020, cuando como resultado de la tentativa enviaron un oficio a Patricia Aceves diciéndole que se oponen “rotundamente a obras que perjudiquen nuestro entorno, así como a la proliferación del comercio ambulante en el entronque de Calzada de Tlalpan e Insurgentes, ya que no obstante el acuerdo que tuvo con nosotros, en una audiencia pública de no permitir el ambulantaje, no sólo no se ha cumplido el compromiso, sino que ha venido creciendo cada vez más”.

Por otro lado, un grupo de comerciantes pertenecientes a la agrupación La Esperanza, quienes desde hace muchos años se encuentran regularizados, fueron a manifestarse frente a la casa de la alcaldesa Patricia Aceves porque exigen también que se les respeten sus derechos adquiridos desde hace muchos años y se evite el crecimiento desmedido del ambulantaje que han permitido y promovido los funcionarios de la actual administración.

En la reunión con los vecinos de La Joya, el aspirante a la alcaldía, Héctor Hugo Hernández Rodríguez dijo que sólo en la actual administración el comercio ambulante irregular ha crecido en un número aproximado de 15 mil puestos.

Con las consignas “alto al crecimiento desmedido del ambulantaje” y “exigimos revisión de antigüedad y permisos”, los manifestantes de La Esperanza expresaron que tal aumento en zonas como La Joya, Villa Olímpica, Miramontes y Acoxpa, Huipulco, Hospital de Pemex Picacho,

Juan Carlos Mendoza, integrante de La Esperanza, dijo que el problema que tienen es el crecimiento desmedido que se ha dado en el comercio en vía pública, promocionado por líderes o pseudo líderes que está afectando a comerciantes de muchos años.

Agregó que el crecimiento generado desde la alcaldía lo están generando en puntos de venta ya establecidos, cuando deberían ubicar otros. “Esos puntos de venta al tener más comerciantes generan conflictos con los vecinos; no estamos en contra de que la gente tenga un sustento económico, sino que hagan crecer puntos ya establecidos”, expresó.

No hay un ordenamiento, por el contrario, hay desorden, por lo que dijo que se debe cambiar también la imagen de los puntos de venta con corredores comerciales, puestos establecidos, con ciertas medidas y de materiales durables, además de servicios como luz eléctrica, agua y drenaje que ellos están dispuestos a pagar.

De acuerdo con las normas, dijo Juan Carlos Mendoza, que pueden estar en vía pública, pero piden ser regulados de acuerdo con estudios de factibilidad que eviten el crecimiento desmedido como está ocurriendo actualmente, por lo que solicitaron a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que intervenga para encontrar una solución a la problemática, más allá de las diferencias que existen entre ellas y tienen a la delegación en el olvido.

Los comerciantes de La Esperanza expresaron durante el mitin frente a la casa de Patricia Aceves que apenas se abran los servicios en la Alcaldía, seguirán su lucha para ser escuchados.

1.- Tres intentos de iniciar trabajos para convertir el talud en amplia banqueta para hacer el corredor comercial han sido parados por los vecinos: en 2015 y en julio y octubre del año pasado.

2.- Los vecinos afirman que no dejarán pasar el proyecto de obra que generará más ambulantaje, suciedad e inseguridad en La Joya, Insurgentes y Tlalpan.

3.- El aspirante a la alcaldía, Héctor Hugo Hernández Rodríguez, se entrevistó ayer con los vecinos de la zona de La Joya, que le dieron a conocer la problemática.

4.- El proyecto de la Secretaría de Obras para utilizar el talud para corredor comercial.

5.- A 2.50 metros es lo que busca el gobierno de la CDMX ampliar la banqueta en esta zona.

6.- Escrito de los vecinos mostrando su inconformidad.

7.- Los comerciantes de La Esperanza fueron a buscar a la alcaldesa Patricia Aceves hasta su casa porque no atiende en ningún edificio de la Alcaldía.

8.- Los comerciantes exigen revisión de antigüedad porque el ambulantaje ha crecido exponencialmente en esta administración. Más de 15 mil puestos.

9.- Dicen los comerciantes que no pararán hasta ser atendidos y solucionados sus problemas porque funcionarios de la Alcaldía están sobrepoblando puntos de venta.