Mario Delgado, Morena…el caos

Debate

Por Roberto Desachy

Es la mejor marca, pero sin dirigencia estatal y, a nivel nacional, Mario Delgado –su presidente- quizás no se ha enterado de que Puebla tiene el cuarto listado nominal de electores más grande del país con 4 millones 641 mil votantes y, pese a ello, no ha mostrado ningún interés en ordenar el proceso interno de designación de candidatos ni en conciliar a los diferentes grupos que conforman el partido: Miguel Barbosa Huerta, Claudia Rivera Vivanco, Alejandro Armenta Mier, etc.

Es cierto que Morena, AMLO y la 4T iniciaron este año con ventaja en varios de los municipios más importantes de la entidad, como Puebla, Tehuacán, San Andrés y San Pedro Cholula, pero también lo es que las pugnas intestinas y el caos pueden restarles muchos votos en junio: Elecciones 2021: Inicia la guerra con Morena adelante en Puebla capital, Atlixco y Tehuacán, pero el PAN podría recuperar ambas Cholulas

Y no se puede soslayar que el principal adversario de Morena y la 4T, el PAN, no solamente ya tiene candidato a la alcaldía de Puebla, sino que –incluso- logró armar su lista de regidores. En contraste, nadie sabe quién contenderá por el partido que gobierna el país, Puebla y la capital y ni siquiera se ha definido quiénes de los aspirantes (Claudia Rivera, Gabriel Biestro, El Chelís, Socorro Quezada, Tomás Tenocelotl, etc) estarán en la supuesta encuesta que determinará esa posición.

¿Usted se puede imaginar a Claudia Rivera apoyando a Gabriel Biestro o viceversa?. Yo tampoco, porque la disputa interna ha sido cruenta, descarnada, sin reglas, sin un árbitro o juez que intente mediar, conciliar o que ponga límites, lo que ha alentado que lleven meses dándose con la cubeta: La realización del nuevo mercado de Amalucan es como con el “morenovallismo”, que, aunque no se quiera, se hace, arremetió otra vez Gabriel Biestro contra Claudia Rivera

OPACIDAD, DISCRECIONALIDAD Y CONFLICTOS INTERNOS INTERMINABLES

Varios precandidatos de Morena a puestos de elección popular en Puebla reconocieron que su partido es un desmadre, así, literal.

Nadie sabe quiénes serán incluidos como precandidatos en las encuestas que, presuntamente, definirán las postulaciones, tampoco se ha aclarado cuándo se harían dichos estudios demoscópicos, qué preguntas incluirían, dónde se harían y por qué unos aspirantes sí puede ser tomados en cuenta y otros no.

Se decía que el 28 de febrero se diría quiénes serían los contendientes morenistas, pero ahora se supone que el 8 de marzo podrían darse a conocer algunos, el problema es que –al menos en la Angelópolis- el PAN y sus aliados (PRI, PRD) ya les llevan ventaja y que ni siquiera se tiene claro cuándo Morena tendrá candidatos: Ganaremos las elecciones y aumentaremos la mayoría en el Congreso para que avancen los proyectos del gobernador Barbosa: Édgar Garmendia

En la ortodoxia política, cuando el PRI-PAN despachaban en Casa Puebla, las decisiones se tomaban ahí. Pero ya ni siquiera existe Casa Puebla y el propio gobernador Miguel Barbosa ha dejado muy claro que no será el gran elector y que, a diferencia de sus antecesores, él sí respetará la ley y garantizará que se acate la voluntad de los ciudadanos: Garantiza Barbosa Huerta que el proceso electoral se desarrollará en paz.

Es claro que Miguel Barbosa prefiere a Gabriel Biestro Medinilla como contendiente de Morena en Puebla capital, pero solamente Mario Delgado puede decidir eso y, tal vez, no sea un simpatizante del presidente del Congreso local, sobre todo después de que Biestro se negó a asistir a sus eventos de campaña en la entidad poniendo de pretexto un supuesto contagio Covid…que luego él mismo desmintió: Presidente del Congreso local, enfermo de Covid19

MARIO DELGADO, OLGA SÁNCHEZ, CARLOS EVANGELISTA, EDGAR GARMENDIA, LOS ÚNICOS RESPONSABLES

Quizás Mario Delgado, Dolores Padierna, Fernández Noroña y demás mandamases de Morena nacional prefieran que la candidata sea Claudia Rivera Vivanco…pero la pésima relación con el gobernador Barbosa y la administración estatal le restan muchas posibilidades de éxito: Claudia Rivera denuncia al gobernador Barbosa ante el IEEP por supuesta violencia política de género

Morena no tiene –todavía- candidatos, pero sí luchas internas y hasta acusaciones contra Carlos Evangelista y Edgar Garmendia por supuesta venta de designaciones, lo que alimenta la guerra intestina y el desgaste político-social innecesario contra el partido, sin que Mario Delgado y/o la secretaría de Gobernación federal, Olga Sánchez Cordero, pongan un alto y obliguen a los grupos a conciliar, negociar: Consejeros de Morena acusan venta de candidaturas

Así que – aunque sea el partido de moda, lleve ventaja y entre noviembre del 2020 y el 15 de febrero pasado se haya elevado más de 5 puntos la aprobación de AMLO en Puebla- sus posibilidades de fracaso aumentan cada día por la pésima conducción de la contienda interna, la opacidad en las encuestas y el atraso en la designación de aspirantes.

Las victorias tienen muchos padres y las derrotas son huérfanas. Pero, en este caso, si la 4T no retiene la mayoría en el Congreso local y los principales municipios del estado, a la hora de buscar culpables habrá que voltear hacia Mario Delgado, Edgar Garmendia, Carlos Evangelista y, también, Olga Sánchez Cordero, por dejar que los grupos morenistas se deshicieran…solitos.