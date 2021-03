Yunquistas, morenovallistas y hasta paredistas, la lista de candidatos a regidores

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Desde yunquistas como Ana María Jiménez y Carlos Montiel Solana, morenovallistas como Susana Riestra y Ricardo Grau, hasta paredistas como Dolores Cervantes Moctezuma cupieron en la lista de los candidatos del PAN a regidores en la planilla de Eduardo Rivera Pérez, que deberá ser aprobada el próximo domingo por la comisión Permanente estatal del blanquiazul.

Como ya se sabía, Eduardo Rivera va en la lista como primer regidor al ser candidato a la alcaldía de Puebla y también puso a su suplente, Adán Domínguez, que fuera integrante del Cabildo en el ayuntamiento de Tony Gali Fayad y que estuviera con Rivera Pérez desde que era diputado local y fungiera como dirigente juvenil del PAN en los tiempos en que Eduardo fue el presidente del partido en el estado.

La segunda regiduría es para Dolores Cervantes Moctezuma, que fue propuesta por Eduardo Alcántara y tiene una larga experiencia en el ayuntamiento de Puebla, porque fue contralora en la gestión de Luis Paredes Moctezuma y directora de Bienes Patrimoniales con Tony Gali Fayad y Luis Banck Serrato.

El yunquista Miguel Mantilla va en el tercer lugar de la lista de regidores. Fue delegado en el fallido sexenio de Vicente Fox, es del Yunque y Eduardo Rivera se la debe, porque iba a formar parte del actual Cabildo, aunque le tumbaron le beca en los tribunales y, por lo mismo, nuevamente Eduardo Rivera lo impulsó, pese a que en la elección local del 2016 le hizo el juego sucio al entonces candidato del albiazul, Tony Gali Gayad: Yunque en Puebla…entre la extinción y el éxodo

EDUARDO RIVERA: LOS MISMOS DE SIEMPRE

Como se esperaba, Rivera Pérez puso en el listado a algunos de los mismos personajes a los que antes había metido, como a Ana María Jiménez, también del Yunque, quien quedó en el sitio 4. El puesto siguiente le tocó a la morenovallista Susana Riestra Piña, propuesta por el dirigente del comité municipal del PAN, Jesús Zaldívar y Mario Riestra Piña, hermano de la candidata.

Otro morenovallista en la lista de aspirantes panistas es Ricardo Grau de la Rosa, que podría llegar al próximo Cabildo gracias Oswaldo Jiménez, que es quien lo propuso. Grau fue director del deporte en los gobiernos panistas. El séptimo lugar es –sin duda- una de las mejores propuestas: Alejandro Cañedo Priesca, ex secretario de Turismo a nivel estatal y municipal y quien fue impulsado por el propio Rivera Pérez.

También del Yunque es Myriam Arabián Couttolenc, ex delegada del gobierno federal en el sexenio de Felipe Calderón y ex representante de México Libre, el membrete con que Calderón y su esposa, Margarita Zavala, quisieron obtener dinero público a través de la fundación de un partido político. Fue incluida por Eduardo Rivera: México Libre interpondrá recurso en el TEPJF para obtener el registro, indicó Myriam Arabián

El candidato del PAN a la alcaldía de Puebla nombró en el sitio 9 a Carlos Montiel Solana, de la dupla Yunque –Coparmex y hermano de Pablo Montiel, a quien el mismo Eduardo Rivera convirtiera en diputado local: Coparmex reporta 48 incidentes durante la jornada electoral

EDUARDO ALCÁNTARA, JESÚS ZALDÍVAR, ENTRE LOS GANADORES EN LA PLANILLA DEL PAN

Dos de los ganadores en la lista de contendientes panistas a regidores son Eduardo Alcántara y Jesús Zaldívar, integrantes de los grupos de Eduardo Rivera Pérez y Genoveva Huerta, respectivamente, porque ambos lograron colocar a algunos de sus allegados. Por ejemplo, Alcántara colocó en el sitio 10 a Rocío Sánchez de la Vega, que fuera delegada de Migración y perteneciera al equipo de Eduardo Rivera…hasta que rompió con él.

Además, el acuerdo entre Genoveva Huerta y Eduardo Rivera –con Marko Cortés como testigo y supuesto garante de que se cumpla- incluyó el compromiso de que la gente de Genoveva y Eduardo Alcántara tendría el 25 por ciento de secretarías, direcciones y jefaturas de departamento del próximo ayuntamiento, en caso de ganar la elección: Genoveva Huerta y Eduardo Rivera, el acuerdo forzoso o ¿quién dobló a quién?

Genoveva Huerta puso en el lugar 11 a Fernando Zarur Hernández, que colaborará con Pablo Rodríguez Regordosa al frente de la dirigencia municipal del PAN y que también estuvo en los ayuntamientos de Luis Paredes Moctezuma y Luis Banck.

Jesús Zaldívar colocó a Gabriela Ruiz Benítez como regidora 12, quien fue presidenta auxiliar en la Romero Vargas y en el gobierno estatal de Tony Gali estuvo al frente de las Cordes. Los últimos dos cargos le correspondieron al morenovallista Jorge Aguilar Chedraui, que fuera secretario de Salud y coordinador de los diputados panistas en la administración de Rafael Moreno: Gabriel Biestro amaga con irse contra Jorge Aguilar Chedraui por las anomalías en el sector salud

DEJARÍAN FUERA A ARTURO LOYOLA

Jorge Aguilar puso como lugar 13 a Manuel Herrera Rosas, ex suplente de Pablo Rodríguez Regordosa en el Congreso local. Además, como regidor 14 va Luis Franco Martínez, que también es cuota del famoso “JACH”.

Las 3 regidurías representantes les corresponden al PRI (2) y PRD, que supuestamente apoyarán la postulación de Eduardo Rivera Pérez, aunque quizás no queden muy contentos con las posiciones que les dejaron, ya que a los perredistas les tocó la posición 8 y debe ser para una mujer, lo que automáticamente dejó fuera de la ecuación a uno de los principales aliados del candidato: Arturo Loyola.

Además, al estar en el sitio 8, si el PAN no gana la elección, la perredista que sea incluida en la lista no llegaría al Cabildo: Si el PAN no quiere postular a Eduardo Rivera Pérez, el PRD podría hacerlo, advierte Arturo Loyola

De las dos regidurías que le tocarían a los priístas, una está en la zona plurinominal y la otra es para una fémina, algo que podría causar alguna controversia en el tricolor que –hasta ahora – no ha confirmado públicamente que vaya a sumarse a la candidatura de Eduardo Rivera: Todavía existe la posibilidad de que el PRI y PRD me apoyen: Eduardo Rivera