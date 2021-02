Laura Vignatti habla sobre su llegada a México y sobre su pasión por la música y la composición

Por Mino D’Blanc

La actriz, cantante y compositora argentina radicada en México, Laura Vignatti platicó con nosotros sobre su llegada a nuestro país y sobre su pasión por la música y por la composición.

Agradecemos las finas atenciones de la licenciada Olivia Flores González de Televisa para la realización de nuestro trabajo periodístico.

MD’B: Siendo argentina y yéndote a España, ¿por qué decidiste venirte a México y no quedarte en Madrid o regresar a Buenos Aires?

LV: En realidad me fui de Argentina a los 18 años cuando terminé la escuela y me fui a Bilbao. Ahí comencé a estudiar Diseño de Modas y luego me fui a Madrid a estudiar actuación. Como que no sabía qué era lo que me gustaba y ni siquiera sabía que se estudiaba. Cuando paso esto hice un seminario en Madrid y fue cuando decido hacer la carrera, por lo que estudié 4 años en una escuela y antes de terminar pasó todo lo de la crisis de España. Cuando pasó todo esto, yo trabajaba para pagarme mis estudios, entonces me encontré en una situación que ya llevaba 8 años lejos de mi familia, veía como que aunque apenas había terminado de estudiar sentía como que me había estancado, como que ya eran muchos ahí. No sé por qué mi cabeza me decía que necesitaba moverme. No me quería regresar a Argentina, había varias opciones y de un momento a otro decidí venirme a México. Un día que me levanto y que digo “me voy”. Estuve un año pensándolo porque no sabía a dónde irme, era una decisión muy importante y yo no conocía México, no tenía ni idea de cómo era la vida en México; ahora es mucho más normal porque se conoce a mucha gente de todos los países, pero hace ocho años no estaban las redes sociales tan fuertes como en este momento. Entonces me vine a ciegas. En dos semanas vendí todo, regalé todo, porque tenía una vida de casi 10 años y fue muy difícil para mí, pues le tengo mucho cariño a España. Me vine a México y aquí llegué de ceros sin conocer a nadie y comencé con toda la ilusión del mundo y la verdad que me encontré con cosas muy bonitas aquí con muchas oportunidades. Yo cuando era chiquita veía todas las telenovelas de Thalía, de Fernando Colunga, la de “María la del Barrio”, esa que salía Itatí (Cantoral). Yo le dije a Itatí “cuando era chiquita veía tus telenovelas y en Argentina te aman; hay muchos memes y muchas de esa novela, como aquí también”. “El Chavo del 8”, veía todos los programas y telenovelas mexicanas en mi país. Lo que pasa que nunca en mi cabeza pasó eso. Yo cuando era chica que veía las telenovelas, no era consciente de lo que estaba viendo. No sabía ni de dónde eran, no sabía que se estudiaba para hacer eso. Era un sueño que como que nunca pensé que se podía hacer, entonces cuando llego aquí empiezo a darme cuenta de todo lo que hay, de cómo son las cosas y te encuentras muchas cosas que dices wow. Y cuando era chica todos los actores que yo miraba me gustaban y ahora que estoy trabajando con ellos fue algo muy bonito.

MD’B: ¿Qué viene este año para Laura Vignatti?

LV: Antes de comenzar la telenovela “La Mexicana y el Güero” empecé a meterme por el lado de la música que me gusta mucho y siempre de chiquita he estado en ella, pero ahora por el tema de la pandemia, como que me ha dado por hacerlo de lleno. La primera canción que saqué estuvo en la telenovela y se llama “Amor sin fronteras” y sale en varias escenas de la telenovela en general, pero hay una que hice precisamente para el personaje de Sofía que se llama “Un día más”; es una canción que hice desde Sofía para Sofía. Es una balada a piano súper bonita, súper emocional; hay gente que me ha dicho he llorado con esa canción porque mueve mucho y hay un videoclip en mi canal de YouTube que lo ves y sí realmente se ve el sufrimiento de esta persona, de cómo intenta salir adelante, de cómo intenta ser feliz a pesar de todos los problemas y de toda la locura que ha pasado en su vida, intenta hacer un cambio, intenta levantarse y cambiar las cosas para poder vivir bien y ser feliz y no puede, todas sus enfermedades y locuras que trae no la dejan ser feliz, entonces se llama “Un día más” por eso, porque realmente está como sobreviviendo.

MD’B: ¿Difícil como compositora escribir fuera de ti misma, basándote en un personaje para hacer una canción?

LV: Fíjate que lo disfruté más y se me hizo más fácil, porque hablaba desde un personaje y no desde mí. Muchas veces a uno le cuesta mucho como hablar de uno mismo, porque muchas veces ni nosotros sabemos cómo somos y en este caso yo hablando de Sofía, teniendo muy claro cómo era ella a pesar de todos sus cambios emocionales, siento que se me hizo como más fácil el poder demostrar y hablar de mis emociones, se me hizo muy loco pero sí.

MD’B: ¿Cuál es el sello que te diferencia como compositora de los demás compositores?

LV: Yo lo que intento es hacer las cosas realmente de corazón, escribir realmente lo que siento y no porque esté de moda o porque es lo que está gustando o es porque lo hizo el de al lado. Obviamente hay mucha música en el mundo, es impresionante la cantidad de música que hay, pero como que nunca he intentado copiar a otra persona o parecerme a. Nunca he tenido eso, siempre he querido hacer las cosas sinceras, de adentro porque yo las quiero hacer.

MD’B: ¿Tienes alguna autocensura a la hora de componer?

LV: No realmente. Debo de tener muy claro y saber realmente cuál es el objetivo de lo que estoy escribiendo; no es escribir por escribir. Por ejemplo, hice un cortometraje en España para asistir a festivales en Europa, entonces como sabían que yo estaba con el tema de la música me pidieron que si podía hacer uno de los temas del cortometraje y entonces hice una canción que va a salir en tres semanas que también la hice desde los personajes del cortometraje y también es tan bonita, tan emocional. Cuando yo escuché por primera vez la canción ya que la había terminado, te lleva a sentir lo que están sintiendo los personajes en el cortometraje en ese momento. Entonces es muy lindo que una canción realmente te transmita y cuando está hecha desde el corazón y está hecha con toda la transparencia del mundo, siento que es cuando transmites y cuando conectas con la gente. El cortometraje se llama “Un año después” y con el tema de la pandemia se frenó todo, algunos festivales sí se hicieron, unos a puerta cerrada, pero se ha estado como presentando, se está viendo y preparando todo para comenzar con el tema de los festivales y concursos en España y en Europa en general.

MD’B: Si te dieran a elegir entre tango por Argentina, pasacalle, pasodoble o flamenco por España o música vernácula por México, ¿hacia qué género te dirigirías o podríamos escuchar alguna vez una canción tuya en la que fusiones todos esos géneros?

LV: Tengo muchas ganas de hacer algo ranchero, me gusta mucho. Una cumbia también tengo muchas ganas y obviamente el tango que se me hace lo más elegante del mundo. No soy de las que me clavo con que me gusta esto y ahí me quedo; me gustan todos los géneros, la verdad que me gusta la música en general, salvo el Heavy Metal, pero sí tengo ganas de hacer algo ranchero, mariachi, cumbias, ya veremos.