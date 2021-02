“Fortitude”, nuevo álbum de la banda francesa Gojira será lanzado el 30 de abril

-“Born For One Thing” es el nuevo sencillo promocional.

Por Mino D’Blanc

“Fortitude” es el nuevo álbum de la banda francesa Gojira, mismo que será lanzado el viernes 30 de abril de presente año. El primer sencillo es “Born For One Thing”, mismo que ya está disponible en todas las plataformas digitales y acompañado de un video musical dirigido por Charles De Meyer, rodado en Francia y en Bélgica.

Cabe mencionar que “Fortitude” es el primer álbum de Gojira, después de cinco años de haber lanzado “Magma”, que fue nominado al Grammy en 2016.

“Fortitude” fue grabado y producido por Joe Duplantier en “Silver cord Studio”, su propio estudio en Queens, Nueva York y posteriormente mezclado por Andy Wallace (Nirvana, Rage, Against, The Machine). Es una colección de canciones que instan a la humanidad a imaginar un nuevo mundo y hacerlo realidad. Inicialmente Gojira sentó las bases del disco el año pasado con el lanzamiento sorpresa del sencillo “Another World”.

“Fortitude” representa una evolución natural de Gojira. “Debemos practicar a desapegarnos de todo, empezando por las cosas materiales”, mencionó el guitarrista y vocalista Joe Duplantier sobre el mensaje anticomunista de la canción que fue parcialmente inspirado por los filósofos tibetanos y tailandeses que leía en su juventud en Francia. “Ten menos pertenencias y regala lo que no necesitas, porque un día tendremos que dejarlo todo y si no lo hacemos, nos quedaremos como fantasmas atrapados en dimensiones”.

Esta es la lista de canciones de “Fortitude”: 1.- Born For One Thing, 2.- Amazonia, 3.- Another World, 4.- Hold On, 5.- New Found, 6.- Fortitude, 7.- The Chant, 8.- Sphinx, 9.- Into the Storm, 10.- The Trails y 11.- Grind.