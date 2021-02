Siempre sí: El Covid es una enfermedad costosa y solo quien tiene una economía holgada puede pagar hospital privado: Parada Tapia

Debate

Por Roberto Desachy

En un inicio, se manejó la versión de que el Covid19 es una enfermedad “fifi”, porque solamente la podrían traer a México gente que regresaba de un viaje al extranjero. Y, hasta cierto sentido, así sucedió, ya que los primeros casos –a nivel nacional – fueron de nacionales y/o extranjeros que entraron infectados al país como turistas, empresarios, etc.

A 10 meses de que se confirmaran los primeros casos en nuestro país, el Coronavirus se mantiene como un padecimiento costoso, pero por peores motivos que los del año pasado, porque solamente gente con una buena capacidad económica puede afrontar los onerosos gastos que genera el contraerla y ser atendido en un hospital privado, advirtió el médico Covid, Miguel Parada Tapia.

En la segunda parte de la entrevista, Parada Tapia indicó que –al menos en la Ciudad de México- contagiarse de Covid19 puede afectar la economía de una persona o familia: “El costo del tratamiento cambia de acuerdo a las medicinas y material requerido, la gravedad, se interna o no en un hospital privado, se recurre a genéricos, etc.”

Alquilar, comprar y rellenar un tanque de oxígeno es muy caro, se empieza con aproximadamente 5 mil pesos y la cuenta sube si se requieren varias recargas periódicas . Si se tiene dinero y el caso lo amerita, la gente puede buscar un hospital privado, que para admitir al paciente llegan a exigir un depósito inicial que puede oscilar entre 250 mil y 2 millones de pesos, dependiendo de cuál.

ESPERAR A QUE ALGUIEN MUERA O SE CURE PARA ENTRAR A UN NOSOCOMIO PÚBLICO

Otro de los aspectos crueles del covid19 es su clasismo. Si una familia cuenta con recursos suficientes, como ya se dijo, puede buscar un nosocomio particular, pero –si no los tiene- deberá ir a uno público, que en muchos casos están llenos desde finales de diciembre pasado y, por lo tanto, para acceder a una cama hay que esperar que alguien muere o se cure.

Al respecto, el médico Covid Miguel Parada Tapia estimó que los pacientes con un padecimiento moderado quienes aún pueden tratarse en sus casas deberán desembolsar un promedio de 2 mil pesos diarios entre medicinas, oxígeno, etc. Este monto puede aumentar si hay más familiares contagiados en la misma vivienda o, en varios casos, si se está en la segunda semana de la enfermedad, que puede llegar a ser más complicada, entre los días 7 y 12, porque es cuando los síntomas o el cuadro general se incrementa.

Todo depende de cada persona, de sus signos y síntomas, condición física o si tiene comorbilidades. En ese rubro, los más vulnerables ante el Coronavirus son quienes padecen hipertensión arterial, diabetes, asma, etc, debido a que sufren procesos inflamatorios, arrastran problemas metabólicos, edema y otras descompensaciones más.

Sin embargo, Parada Tapia subrayó que es factible superar la enfermedad, aunque se tengan comorbilidades o se trate de una reinfección, siempre y cuando haya una atención médica temprana y oportunidades adecuadas: Diciembre y enero, lo peor de la pandemia: Miguel Parada Tapia, médico Covid

PARECE HABER MAYOR VULNERABILIDAD EN LOS HOMBRES PERO IGUAL SON LAS MUJERES QUIENES SE PUEDEN COMPLICAR MÁS

Aunque los síntomas cambiar en cada persona, en general los pacientes de Covid19 tienen cansancio extremo, fiebre mayor a 38 grados, problemas para respirar, etc. No siempre se pierden los sentidos del olfato y el gusto, además de que dejar de oler o de degustar la comida puede pasar en cualquier momento del padecimiento, incluyendo al final: Diferencia de síntomas entre: Covid, Gripe e Influenza.

Su experiencia de atender a cerca de 400 enfermos de Coronavirus, le permitió detectar que los hombres cargan con mayor vulnerabilidad, quizás por estar más tiempo fuera de casa. Aunque, si las mujeres se contagian y comienza a complicarse su proceso viral, tienden a verse más afectadas que los varones, advirtió Parada Tapia.

También ha visto que el grupo de edad que más contrae covid va entre los 35 y 45 años, quizás debido a que es la población mayor económicamente activa o el que pasa más tiempo en la calle, aunque –como se ha dicho de manera insistente- el virus puede infectar a gente de todas las edades.

Finalmente, atribuyó a diversos factores el preocupante hecho de que México no esté entre los 10 países con más cantidad de contagios confirmados, pero sí sea el tercero del mundo con la mayor cantidad de muertes: “Falta hacer más pruebas para saber cuántos casos realmente tenemos, porque existe una cifra oculta de pacientes que, quizás, ni ellos saben que están o estuvieron enfermos”.

Además, nuestra nación es de economía emergente y, por lo tanto, el común de la gente no tiene acceso a las medicinas y servicio de salud de los países de primer mundo. Otro hecho que aumenta los contagios y la mortalidad es la idiosincrasia, porque hay gente que no cree en el Covid, no se cuida y es indolente ante la pandemia, concluyó el doctor: La India tiene más contagios de Covid19 que México, pero nuestro país lo supera en fallecidos