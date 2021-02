Verdades a Medias y Mentiras Completas

El Confesionario

Por: Ray Zubiri

Eso precisamente es lo que transmiten muchos políticos y aspirantes a un cargo de elección popular hoy en día, donde están más preocupados por comprar souvenirs para regalar al proletariado que esforzarse por tener asesores que los logren vincular con la gente y que los perciban de una manera orgánica, que con fotos plagadas de filtros y sonrisas forzadas que no se las cree ni un recién nacido. Ya es tiempo de preocuparse por algo más que por solo conseguir a un buen proveedor de tortas y juguitos baratos.

Para muestra basta un botón Michelle Obama quien fue primera dama de EE.UU. aparecerá en un programa de televisión de nombre ‘Gofre + Mochi’, emisión dedicada a promover la alimentación saludable en los niños este proximo16 de marzo 2021.

El formato es a una cámara (Acción en vivo) con 10 episodios de 20 minutos y creado por Erika Thormahlen y Jeremy Konner. Bajo la producción ejecutiva: Erika Thormahlen, Jeremy Konner, Tonia Davis, Priya Swaminathan, Barack y Michelle Obama con la producción de Higher Ground Productions empresa de le ex pareja presidencial.

La estrategia de Michelle Obama es muy buena y consiste en no solo promocionarse para ganar un puesto como una especie de fast food que es lo que hacen la mayoría de políticos, donde ser buenas personas y solidarios emerge de sus adentros solo cuando hay elecciones, sino trabajando con tiempo de manera que la gente se identifique con ella y logre lo que muchos desearían; ser queridos por el pueblo, y no lo que la mayoría de veces de manera orgánica logran que es el odio y la repugnancia de los votantes.

La ex Primera Dama en la Casa Blanca, ya ha estado frente a los reflectores en otras ocasiones como en “American Factory”, un muy buen documental que incluso logró ganar la categoría a Mejor Documental en los premios Oscar.

Después vino un libro de nombre Becoming el cual después se haría documental en Netflix, donde con ese pretexto la compañera de Barack Obama realizo una gira con bastante éxito por 34 ciudades. En México los políticos solo escriben y promocionan sus libros cada sexenio cuando quieren tener un cargo de elección popular.

Ahora con este proyecto Waffles y Mochi Michelle regresa a los hogares nuevamente de millones de personas primero con ‘Let’s move’, que se dedicaba a fomentar el ejercicio físico infantil y, la segunda, ‘Mi plato’, ambos proyectos llegando a la mano que mece la cuna y que determina muchas decisiones en los hogares, las mujeres.

La sinopsis es una chulada; “Había una vez, en Comicongelandia, dos mejores amigos llamados Waffles y Mochi que tenían el mismo sueño: ¡convertirse en chefs! Pero había un único problema: que todo lo que cocinaban, estaba hecho de hielo. Cuando de improviso los contratan como los empleados más refrescantes de un singular supermercado, estos dos amantes del sabor están dispuestos a embarcarse en la aventura culinaria de su vida. Con la ayuda de amables nuevos amigos, como la Señora Obama, dueña del supermercado, y un mágico carro de compras volador como guía, Waffles y Mochi emprenden misiones globales para conocer los ingredientes: viajan a cocinas, restaurantes, granjas y hogares de todo el mundo, y preparan recetas con productos del día junto con reconocidos chefs, cocineros, niños y famosos. Ya sea que recolecten papas en la cordillera de los Andes de Perú, degusten especias en Italia o preparen miso en Japón, estos curiosos exploradores revelan las maravillas de los alimentos y descubren que con cada comida tienen la oportunidad de hacer amigos nuevos. Waffles y Mochi es una emocionante invitación a que los padres cocinen con sus hijos y se conecten con las diversas culturas de todo el mundo”

La Marca personal de Michelle Obama es una de las más valoradas actualmente dicho de otro modo el Marketing político (que algunos remiten el marketing político solo a la cantidad de tortas que regalan en sus mitines y la gente que congregan para que se las coma) lo digo así porque lamentablemente las mujeres en México son vistas solo como de ornato por muchos políticos. con puestos intrascendentes, como la señora voluntaria del departamento de asuntos sin importancia.

Discursos bien armados Emotional Marketing, proyectos bien pensados como “Southside with You”, en la que se cuenta su historia de amor con el presidente Barack Obama, se huele que son hechos por profesionales y no por una runfla de bufones que solo se dedican a adular a su jefe y temen decirle lo que hace mal por temor a perder su chamba, al fin y al cabo no son asesores, ni equipo de trabajo terminan siendo súbditos o lacayos.

Michelle Obama es el claro ejemplo del poder femenino puestos al servicio de causas nobles, supo construir una imagen independiente de Barack Obama, está construyendo una aplanadora social, la política va más allá de solo decir mentiras a medias y verdades completas de promesas que no convencen ni a un recién nacido y eso la coloca en una mujer con un gran caso de éxito y un plan de marketing hecho por profesionales (no por sus familiares quienes muchas veces son quienes los asesoran de gratis y mal) y con muchísimas posibilidades de que el propio pueblo la impulse a ocupar el cargo de presidenta de los Estados Unidos.

¡Escúchenme! de lunes a viernes de 11 a 12 horas en La Farándula con Ray Zubiri en el 96.1 FM | www.arroba.fm/puebla/ | y escríbanme www.rayzubiri.com