Policías y ladrones: Hipólito Contreras

Mundo Rural

Hipólito Contreras

Como la inseguridad crece en Puebla, ahora alentada por los efectos de la pandemia que ha dejado a miles de desempleados y subempleados, las policías federales, estatales y municipales cada día atrapan o detienen a cientos de presuntos delincuentes, los que cometen delitos que van de leves a graves o de alto impacto.

Si se hiciera una suma de todos los presuntos delincuentes que son detenidos en un mes a lo mejor son 600 o 700 en Puebla capital y la zona metropolitana, así como en los demás municipios del estado que son como 200. Sólo en lo que va del presente años, mes y medio, ya deben haber detenido como mil personas, o a lo mejor me quedo corto en estas cifras y son tres veces más.

¿Qué pasa con todos estos presuntos delincuentes? ¿qué se hace con ellos? Si se toma como base las leyes en materia penal, muchos delitos considerados no graves, alcanzan fianza, los autores de los mismos no va a la cárcel, pero muchos delitos considerados graves si, las personas deben ir a los centros de rehabilitación social.

La realidad es que no hay cifras oficiales de las personas que son detenidas diariamente, el acumulado a la semana y el mes, tampoco se sabe cuántas personas alcanzan fianza y cuántas no.

Hay que ver cuántos centros de rehabilitación social o penales hay en el estado y cuál es su capacidad, cuántas personas caben sin que se llegue al exceso o sobrepoblación, el resultado nos diría cuántas personas pueden ingresar, o si ya se llegó al límite de su capacidad.

Si ya no caben los delincuentes que cometen delitos graves en los penales del estado ¿qué se hace con ellos? Supongo que no se pueden meter 100 o 200 más en donde se ha llegado al límite de capacidad, esto sugiere la necesidad de construir más penales en el estado ante el crecimiento de la delincuencia.

Si el problema es la sobrepoblación en los penales del estado, ¿será posible que muchos delincuentes con delitos graves no pisen la cárcel y sean liberados con el pago de una multa? Si es así deben ser cientos o miles de delincuentes los que andan libres porque ya no caben en los penales.

Además, muchos de los que son detenidos por delitos no graves son recluidos por unas horas o días mientras pagan la multa, pero si ya no caben tampoco son llevados ahí.

Entonces ¿todos los delincuentes son liberados sea por delitos leves o graves por no caber ya en los penales? Esto sería muy grave, sería como la puerta giratoria, de que en Puebla lo delitos sea cual sean se pagan con multa porque hay no hay espacios en los penales y el gobierno no está dispuesto en construir nuevos porque dice que no hay presupuesto.

Suponiendo que cada mes son detenidos 700 presuntos delincuentes en el estado, al año serían más de ocho mil, o quizás se superen los diez mil, ¿todos en libertad? Eso si sería grave porque seguirían cometiendo delitos, otra vez serían detenidos y liberados nuevamente.

En una situación así la sociedad poblana estaría o está en grave peligro porque los delincuentes de todo tipo andan libres y sabiendo que con una multa pueden seguir en las calles. Policías y ladrones jugando al gato y al ratón.