Se les cae el negocio de las Ventanas Ciudadanas a las empresas ligadas a Arturo Rueda

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Pecó de avaro y, por esa razón, las empresas ligadas a él perdieron el contrato de las Ventanas Ciudadanas y, en venganza, dejó sin el servicio más de 400 puntos de la ciudad.

El 5 de febrero, las firmas ligadas al director de Cambio, Arturo Rueda, perdieron la licitación CMA-SSC-LP-40/221 de las Ventanas Ciudadanas. Mizco Consultores fue descalificada por no presentar contratos que avalaran su experiencia, mientras Soluciones Fibróptica quiso amarrar el contrato por tercer año consecutivo quedándose con las llaves de acceso a las cámaras y dejando al DERI sin control alguno de la plataforma.

Al respecto, vale la pena preguntar por qué demonios los funcionarios municipales vinculados al tema, los titulares de Seguridad Pública y Administración, Lourdes Rosales y Leobardo Rodríguez, respectivamente, permitieron que Fibróptica se guardara las contraseñas de las cámaras de vigilancia PAGADAS con el dinero del ayuntamiento y cómo es posible que, en los contratos de concesión, no hayan exigido que la empresa les diera las claves para controlar el servicio: Buscan siete empresas otorgar servicio de Ventanas Ciudadanas

Y todo apuntaba a que la triquiñuela de Rueda y asociados daría frutos, porque la propia secretaría municipal de Seguridad Pública, Lourdes Rosales, fue la primera en apuntalar a dicha empresa. Pero Soluciones Fibroptica perdió la licitación por la avaricia de sus representantes, ya que realizaron la propuesta económica más alta y, por ley, fueron derrotados: Lourdes Rosales, Arturo Rueda…la traición

ALTA TRAICIÓN, ¿SIN CASTIGO?

La avaricia le costó el contrato a la empresa ligada a Arturo Rueda, que, según la licitación señalada, pidió un total de 6 millones 674 mil 454 pesos, mientras que la empresa ganadora, ABD System, hizo la propuesta financiera más baja con 5 millones 250 mil pesos; es decir, un millón 400 mil menos que el muy ambicioso ¿periodista?.

Por ley, los bienes y servicios se adjudican al que ofrece el costo más bajo y, en este caso, el techo de la licitación fue de 6 millones 676 mil 545 pesos por el servicio de plataforma de seguridad pública virtual que incluye grabación y visualización de la nube para 1792 cámaras en 448 puntos de monitoreo, mejor conocido como “Ventana Ciudadana”.

Los negocios que contendieron fueron Mizco Consultores, Soluciones Fibróptica y la que ganó, ABD System. Una vez resuelto el tema formal, queda por zanjar el asunto laboral-personal y político, ya que es claro que Lourdes Rosales Martínez y, tal vez, el mismo Leobardo Rodríguez, traicionaron a su jefa directa, la presidenta Claudia Rivera Vivanco, al darle un jugosísimo contrato a uno de sus principales detractores.

Las dudas matan ¿por qué Rosales Martínez no defendió a la alcaldesa que la ha sostenido en el cargo a capa y espada e, incluso, a costa de enfrentarse con todos los que han cuestionado su actuación, incluyendo al gobernador Luis Miguel Barbosa?: Lourdes Rosales será destituida de la SSC, confirma el gobernador Miguel Barbosa

¿Por qué Lourdes Rosales privilegió sus lazos personales-profesionales con el director de Cambio por encima de los intereses no solamente de la edila, sino de todo el grupo político que actualmente gobierna Puebla capital?. Y, para concluir, ¿seguirá sin castigo la evidente traición?.

URGE SEGUIR LA RUTA DEL DINERO E INVESTIGAR A LUIS BANCK…¿TAMBIEN A LOURDES ROSALES Y LEOBARDO RODRÍGUEZ?

Una vez que las empresas ligadas a Arturo Rueda, Mizco Consultores y Soluciones Fibróptica SA de CV perdieron el contrato de las ventanas ciudadanas y, como ya se dijo, no tuvieron empacho alguno en dejar –momentáneamente- 400 puntos de la ciudad sin el servicio de vigilancia, urge que la Contraloría municipal y la Auditoría Superior del Estado (ASE) investiguen no solamente la actuación de dichas firmas, sino del ex presidente municipal de Puebla, el morenovallista Luis Banck Serrato, por la bestial cantidad de dinero que dio a dichos negocios.

El contralor del ayuntamiento, José María Sánchez Carmona y Francisco Romero Serrano, tiene que indagar a fondo el por qué en el 2018 Banck Serrato destinó unos dicen 53 millones 472 mil pesos y otros medios calculan que hasta 78 mdp a Mizco Consultores, supuestamente para la puesta en marcha de las mentadas Ventanas Ciudadanas:Mizco y Fibroptica insisten en obtener mantenimiento de Ventanas Ciudadanas

El argumento fue que se tenía que colocar toda la infraestructura, pero queda claro que el pago fue brutal y que dicho mecanismo NUNCA sirvió para mejorar la seguridad, ni en tiempos de Luis Banck Serrato ni desde octubre del 2018, cuando la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, designó a Lourdes Rosales al frente de la secretaría de Seguridad Pública.

Además de investigar al morenovallista Luis Banck, valdría la pena –tal vez- averiguar por qué la propia Lourdes Rosales y el secretario de Administración del ayuntamiento, Leobardo Rodríguez, avalaron los contratos a dichas empresas e, incluso, el por qué –según versiones de la misma dependencia- la secretaría de Seguridad Pública insistió hasta el final en dejar que Soluciones Fibróptica se quedará con el contrato sin importarle en lo más mínimo las madrizas que Cambio y Arturo Ruedan le dan a la presidenta municipal.