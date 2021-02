Morena, en riesgo de la perredización

Debate

Por Roberto Desachy Severino

En tiempos diferentes y con formas distintas, solamente dos personas lograron –en su momento- tranquilizar y darle un mínimo de institucionalidad al PRD poblano: Andrés Manuel López Obrador cuando fue dirigente nacional del partido y obligó a las diversas corrientes a firmar un presunto convenio de unidad.

El otro fue el actual gobernador Miguel Barbosa Huerta, cuando ganó la presidencia estatal del partido y, a diferencia de sus antecesores (Jorge Méndez, Eduardo Fuentes, etc que se agandallaron todas las posiciones de poder para sí mismos y los miembros de su grupo), fue abierto, incluyente, no se quedó con el dinero de las prerrogativas, sino que lo destinó a la vida orgánica del PRD e intentó sumar a otros liderazgos, lo que le permitió mantener el control del partido durante más de 10 años.

Hoy, al menos en lo que respecta a Puebla, Morena corre el riesgo de perredizarse ante el desinterés de personajes como el propio AMLO, su secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el presidente nacional del partido, Mario Delgado, por conducir el proceso interno y frenar las querellas y divisiones: Claudia Rivera se registra para buscar la reelección en Puebla capital

El problema no es que los morenistas tengan 108 aspirantes a la alcaldía de Puebla y demás postulaciones importantes, sino que NO hay quién ponga orden, modere las disputas intestinas y obligue a Claudia Rivera, Gabriel Biestro, Rosa Márquez, El Chelis, Socorro Quezada, Santiago Carvajal etc a negociar, conciliar y armar una planilla de regidores representativa de todos los grupos.

MARIO DELGADO, EL GRAN AUSENTE

Se supone que los candidatos morenistas serán definidos por encuestas, que aplicará la Comisión Nacional respectiva y en la que participan 5 personas: Mario Delgado, Carlos Evangelista, Alejandro Peña, Ivonne Cisneros y Citlalli Hernández. Pero no hay transparencia ni apertura a que los contendientes y su gente conozcan la metodología, tiempos, etc, lo que llevado a todos los aspirantes a externar sus dudas y exigir un proceso limpio: Confía Carvajal Hidalgo en que el proceso de selección de candidatos de Morena a la alcaldía de Puebla sea limpio

Además, resulta una locura que la Comisión Nacional señalada aplique 20 mil encuestas diferentes para definir a los candidatos a presidentes municipales, diputados locales y federales, regidores, etc. Esto ha pulverizado a Morena, que como partido se mantiene arriba en las intenciones de voto, pero que puede perder si se equivoca en la elección de su representante: Ni juntos PRI y PAN alcanzan a Morena en Puebla capital…pero sí están muy cerca: Mitofsky.

Y, hasta la fecha, ni Olga Sánchez, Mario Delgado o el propio AMLO han hecho el menor intento por calmar los pleitos intestinos, pese a que el tiempo se acaba, debido a que estamos a mediados de febrero y se acortan los plazos para que el partido registre a sus contendientes. Y una vez designados los candidatos, sería de esperarse que se hiciera una operación cicatriz con los suspirantes perdedores ¿o no?.

GABRIEL BIESTRO, LEJOS DE AGLUTINAR A LOS DEMÁS

Gabriel Biestro Medinilla no se comporta como lo que debiera o quisiera ser: El candidato oficial de Morena a la presidencia municipal de Puebla, ya que no es magnánimo, tampoco promueve la unidad y mucho menos intenta aglutinar a los diversos grupos internos, sino que pretende obtener la postulación ¡a madrazos!.

Solamente así se explica el hecho de que Biestro Medinilla haya sido el ÚNICO de los aspirantes morenistas a la alcaldía de que no le contestó al senador Alejandro Armenta Mier el whats, con que éste ofreció entregarle la propuesta para el próximo ayuntamiento: Entrega Armenta Mier su propuesta “Puebla un Gobierno de 10” a dos aspirantes a la candidatura de Morena en Puebla capital

Los demás precandidatos, como Claudia Rivera Vivanco, Rosa Márquez Cabrera, El Chelis, Abraham Quiroz, etc sí respondieron el mensaje, agradecieron el gesto y recibieron el documento. Seguro que más de uno de utilizó para prender el boiler o pegarle a su mascota, pero el hecho es que HICIERON POLÍTICA y se quedaron con el escrito.

En contraste, el presidente del Congreso local, que también aspira a la alcaldía de Puebla, no contestó el whats y mucho menos se mostró dispuesto a dialogar 5 minutos con Armenta Mier: Confía Biestro que proceso interno de Morena sea limpio y transparente

Así…¿cómo?.