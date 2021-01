Mejor que los migrantes sigan en EUA, porque aquí es complicado obtener empleo, admitió el titular de la Confederación Internacional de Mexicanos en el Exterior

Hipólito Contreras

Creadas por la Confederación Internacional de Mexicanos en el Exterior en México funcionan las casas de migrantes en varios estados, como Aguascalientes, Jalisco, Oaxaca, Tlaxcala, Morelos y Puebla, donde se otorgan diferentes servicios a los migrantes en Estados Unidos y sus familiares en el país, afirmó José Plácido Jiménez Amigón, presidente de la organización.

Indicó que la idea de abrir las casas de apoyo al migrante fue porque en Estados Unidos hay muchas organizaciones de migrantes pero no apoyan, la Confederación los ayuda a sacar su acta de nacimiento si no la tienen, su cartilla consular, cartilla de servicio militar nacional, esto para los migrantes en Estados Unidos, pero pensamos en sus familiares, por eso se crearon las casas, cuando fallece un familiar no saben qué hacer, cómo repatriar el cadáver, nosotros repatriamos los cadáveres a través de los consulados y el Instituto Poblano de Atención al Migrante.

Informó que a la fecha se llevan repatriado unos 25 cadáveres, nosotros apoyamos a las familias que perdieron familiares en Estados Unidos, les pedimos que no regresen, porque luego ya no podrán volver, aquí las cosas son complicadas para conseguir empleo, es mejor que sigan en Estados Unidos, tenemos historias muy tristes de familias que se han quedado solas, nosotras las apoyamos, hacemos gestión en el Instituto Poblano de Atención al Migrante.

El Instituto, comentó, trabaja si lo presionamos, si exigimos, la federación está al tanto de todo, hay otros grupos que dicen defender a los migrantes, pero en realidad nada hacen, los lideres solo buscan dónde se acomodan, sólo hacen grilla, pero nada resuelven

Informó la realización del Foro Binacional de Acción Afirmativa, lo que se conoce en el mundo como una política pública, nosotros no nos fuimos a Estados Unidos porque quisimos, nos fuimos por hambre, seguimos siendo mexicanos y queremos seguir participando en la vida política de México.