No hay relevos en la dirigencia estatal de MORENA, solo el CEN pueden determinar cambios

Staff/Rossi

La autoridad máxima en el partido es el Comité Ejecutivo Nacional, cualquier cambio en representaciones estatales deberá ser avalado por dicho órgano

Tras advertir desinformación en torno a la representación estatal de MORENA, el dirigente en Puebla del instituto político, Edgar Garmendia de los Santos, aseguró que no existe ningún cambio o relevo en el Comité Ejecutivo Estatal de Movimiento Regeneración Nacional.

En conferencia con medios de comunicación, el líder de MORENA en Puebla, acompañado del representante del IEE en Puebla, Alfonso Javier Bermúdez Ruiz, además del presidente del Consejo Estatal, Saúl Papaqui Hernández, aclaró los siguientes puntos:

1.- No hay relevos ni cambios en la dirigencia estatal de MORENA.

2.- El único órgano facultado dentro del partido para nombrar delegados en funciones es el Comité Ejecutivo Nacional.

3.- El consejo estatal del partido no está facultado para nombrar delegados y mucho menos realizar cambios en dirigencias, esa función es exclusiva del CEN, tal y como se establece en los estatutos del partido, artículo 6to transitorio, que a la letra dice:

En caso de ausencias de algún miembro del Comité Ejecutivo Nacional, o de los Comités Ejecutivos Estatales, el Comité Ejecutivo

Nacional, a propuesta de su Presidencia, nombrará delegados/as en términos de lo establecido en el artículo 38 del presente estatuto.

Dicha determinación se informará al Consejo Nacional o estatal según corresponda. Y el artículo 38 refiere que:

El Comité Ejecutivo Nacional conducirá a nuestro partido en el país entre sesiones del Consejo Nacional. Durará en su cargo tres años,

salvo renuncia, inhabilitación, fallecimiento o revocación de mandato.

4.- Sólo podrán ser delegados aquellos militantes de partido que cuenten con el nombramiento previo de consejeros.

5.- El Instituto Estatal Electoral, desde el pasado mes de diciembre certificó la existencia del Comité Ejecutivo Estatal en el cual señala que el secretario general en funciones de presidente es Edgar Valentín Garmendia de los Santos.

6.- MORENA es un partido de puertas abiertas, pero esto no implica que cualquier persona que se diga dirigente, pueda realizar

cambios en la representación partidista.

7.- No hay ni habrá cambio de dirigencia, esto se realizará exclusivamente una vez pasadas las elecciones del 6 de junio.

Por su parte, Saúl Papaqui insistió tanto a militantes, simpatizantes, medios de comunicación, así como a la sociedad en general, no atender a la desinformación y solo tomar en cuenta los comunicados, boletines y anuncios oficiales emitidos por el Comité Ejecutivo Estatal o el Comité Ejecutivo Nacional; cualquier otra fuente de información no es veraz y no tiene ninguna relación con el instituto político.

Finalmente, Alfonso Bermúdez, informó que antes de reclamar cambios en la dirigencia partidista, Mario Bracamonte debe solventar pendientes y proceder a la entrega recepción de la dirigencia estatal.

Llamó a Bracamonte así como a Eduardo Carreño a la cordura, la mesura, el diálogo y a la rendición de cuentas, toda vez que precisamente, ante un mal ejercicio de sus funciones, el partido ha sido sancionado por el Órgano de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral por un monto de 11 millones 96 mil pesos; precisamente por la mala conducción de los destinos del instituto político en el periodo que fungió como delegado el propio ciudadano antes mencionado.