ANÁLISIS Impedir candidatura de Trump en 2024, trasfondo del impeachment

El segundo juicio político (impeachment) al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca en el fondo evitar que éste tenga la posibilidad de postularse a otra candidatura presidencial en el año 2024, opinó el maestro Érick Fernández Saldaña, internacionalista y académico de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Por tal motivo, el docente consideró que la decisión que se pudiese tomar en el impeachment los próximos días, semanas o meses, busca que Trump (acusado por la Cámara de Representantes de incitación a la insurrección contra el gobierno de Estados Unidos) no tenga derecho a participar en otro proceso electoral.

Sobre la presencia de tropas de la Guardia Nacional en Washington, incluido el Capitolio (más de 10 mil efectivos desde el sábado, que podrían llegar a ser 20 mil, en esa entidad), Fernández dijo que refleja la preocupación de los sistemas de seguridad de los Estados Unidos, pues en el pasado reciente no se había visto un despliegue militar tan importante en la capital norteamericana después del 11 de septiembre de 2001.

El Maestro cree que tal preocupación se basa en que abiertamente no se conoce si ha habido llamados de grupos que simpatizan con Donald Trump, que tienen su propia agenda supremacista, a llevar adelante acciones que deriven en algo parecido a la toma del Capitolio o a un evento más complicado, lo cual sería preocupante en términos de la estabilidad y la unidad, a las que tanto ha llamado el presidente electo, Joe Biden.

De ahí que Fernández Saldaña consideré tardío el mensaje que ayer envió Donal Trump, a través de la cuenta de Twitter de la Casa Blanca, pidiendo a las personas que simpatizan con él a no recurrir a la violencia en sus protestas. Al emitirse en el momento en que se estaba discutiendo la parte final de la votación del impeachment en la Cámara de Representantes, fue un mensaje a destiempo que, “si esto lo hubiera dicho cuando estaba aconteciendo la toma del Capitolio, otro resultado se hubiese tenido”.

Además, apuntó el académico de la IBERO, en este llamado a la no violencia no hay un acto de contrición del presidente Trump, quien no se arrepiente de lo que pasa y no hizo un llamado a ser solidario con las víctimas de lo ocurrido en el Capitolio.

Por otra parte, el profesor comentó que en los próximos días se verá cómo se van ajustando los informes de seguridad y los informes de inteligencia, así como el papel de los medios de comunicación, y la participación de los actores políticos y sus declaraciones frente al tiempo que queda por venir en la transición presidencial.

“Lo que sí es claro es que el trumpismo como tal sigue ahí, latente en su base social, aunque no necesariamente con Trump en la cabeza visible frente a los escenarios políticos”.

Por último, el Mtro. Érick Fernández dijo que este nuevo impeachment a Trump es una pésima experiencia para el Partido Republicano, porque su representante, en términos del Ejecutivo, es el primer presidente de Estados Unidos que enfrentará dos juicios políticos en su administración.

Esta huella, que perseguirá a lo largo del tiempo al Partido Republicano, se convertirá también en el gran reto de este partido, en cuanto a qué va a hacer en los próximos años para recuperar la confianza de los electores y de todos aquellos que depositan sus recursos económicos en el Partido Republicano para promover candidaturas.