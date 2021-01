Edixon Hernández, el chef-artista que crea “obras de arte comestibles”

Staff/Rossi

Edixon Hernández, El Chef-Artista que fusiona los sabores asiáticos y latinos y crea “obras de arte comestibles”

Sus platos y cocktails han conquistado los paladares de artistas como Sting, Maluma, Alejandro Sanz o Carlos Vives, lo que ha consagrado a Crudos Fusion Art como el lugar de moda en Wynwood.

Edixon Hernández es el chef-artista que mejor fusiona las cocinas asiática y latina. Sus platos y cocktails han conquistado los paladares de artistas como el cantante Sting, lo que ha consagrado a Crudos Fusion Art como el lugar de moda en Wynwood.

Hernández tiene más de 20 años de experiencia en la industria culinaria americana. Sus “obras de arte” reinventan la cocina asiática y la fusiona con los sabores latinos, para así conseguir las mejores recetas.

Abogado de profesión, y chef y artista de corazón, Hernández estudió leyes en Venezuela, pero ya radicado en EEUU decidió apostar por su gran sueño de estudiar arte culinario, un anhelo que cumplió con los mejores: Plaza III Steakhouse, Sysco y otros.

Junto a sus hermanos, Daniel y Matías, Edixon ideó la apuesta de Crudos Fusion Art, un restaurante ubicado en pleno corazón de Wynwood, donde el arte urbano y la buena mesa son los protagonistas.

“No vendemos comidas, vendemos experiencias”, afirma Edixon Hernández.

Modernas y atrevidas creaciones como el Ramen Burger, hamburguesa rellena de carne, queso de cabra, mayonesa picante, cebollas caramelizadas y el pan sustituido por noodles (fideos); Crudos Roll, relleno de tuna, camarón tempurizado, ensalada de cangrejo, salmón, aguacate, ají amarillo, aceite de trufas, queso crema y salsa de anguila; y el Cloud Pork Belly, trozos de puerco cocinados durante 48 horas con varios ingredientes donde se mezclan los sabores dulces y salados, son algunos de los platos que causan sensación.

Cloud Pork Belly sorprende por su artística presentación, ya que viene cubierto de algodón de azúcar.

Crudos Fusion Art acentúa las fusiones de sabores dulces, amargos, picantes y agrios y cuenta con el roll más explosivo de Miami, el Pop Roll, que explota en cada boca como una experiencia única.

Por otra parte, entre los tragos, el toque tropical llega de la mano del Mojito Passion Fruit, que viene acompañado de una paleta de helado hecho, al igual que el mojito, con caña de azúcar. Sus platos y cocktails han conquistado los paladares de artistas como Sting, Maluma, Alejandro Sanz o Carlos Vives, consagrando a Crudos Fusion Art como el lugar de moda en Wynwood.

“La clave es no rendirse. Confieso que por cansancio he estado a punto de tirar la toalla varias veces, y he dicho no, no lo haré. Este es un trabajo agotador, pero yo lo amo y me gusta demasiado hacerlo, lo disfruto. Así que hay que seguir cocinando, inventando e innovando, porque sí se puede. Todo lleva su tiempo, pero hacer los sueños realidad es posible”, dice Edixon.

Crudos Fusion Art está ubicado en la 250 NW 24th St., en Miami. Si desea saber más acerca del restaurante, puede visitar sus perfiles en Instagram @crudosfusionarty @chefedixon

Edixon Hernández está disponible para entrevistas y demostraciones en programas de televisión.