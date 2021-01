Estrenos para este 2021

El Confesionario

Por: Ray Zubiri

Todos arrancamos este 2021 primero dando gracias por seguir en este plano y segundo con la inquietud de lo que está por llegar que esperemos sean buenas noticias, aquí les dejo una selección de lo que viene, está por venir y lo que nos gustaría se llevara a cabo lo antes posible.

SERIES DE NETFLIX

‘La casa de muñecas de Gabby’ (05/01)

‘Lupin’ (08/01)

‘Memorias de Idhún’ Parte 2 (08/01)

‘El Pequeño Bheem – Festival de cometas’ (08/01)

‘Desencanto’ Parte 3 (15/01)

‘Dawson crece’, serie completa (15/01)

‘Madre solo hay dos’ (20/01)

‘Destino: La saga Winx’ (22/01)

‘Jurassic World – Campamento Cretácico’ T2 (22/01)

’50M2′ (27/01)

‘Bonding’ T2 (27/01)

PELÍCULAS DE ESTRENO EN NETFLIX

‘La momia’ (04/01)

‘Fragmentos de una mujer’ (6/01)

‘Stuck Apart’ (8/01)

‘El dilema de Aziz’ (8/01)

‘Rocketman’ (9/01)

‘Escape Room’ (10/01)

‘Déjame salir’ (13/01)

‘Kin’ (14/01)

‘A descubierto’ (15/01)

‘Padre por duplicado’ (15/01)

‘Salir del ropero’ (22/01)

‘Tigre blanco’ (22/01)

‘Superlópez’ (25/01)

‘Ohana: El tesoro de Hawai’ (29/01)

‘La excavación’ (29/01)

‘Bajocero’ (29/01)

DOCUMENTALES DE ESTRENO EN NETFLIX

‘La historia de las palabrotas’ (05/01)

‘Niquelao! México’ T3 (05/01)

‘Rocanrol Cowboys’ (06/01)

‘Sobrevivir a la muerte’ (06/01)

‘Tony Parker: La última canasta’ (06/01)

‘Inside the World’s Thoughest Prisons’ T5 (08/01)

‘Supongamos que Nueva York es una ciudad’ (08/01)

‘Crack: Cocaína, corrupción y conspiración’ (11/01)

‘Acosador Nocturno: A la caza de un asesino en serie’ (13/01)

‘El imperio de la ostentación’ T1 (15/01)

‘We Are the Brooklyn Saints’ (29/01)

CONCIERTOS IMPERDIBLES

EDC México / Fechas: 16, 17 y 18 de abril /Lugar: Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México.

Tame Impala / MGMT / Fecha: 22 de julio / Lugar: Foro Sol en la Ciudad de México escuchando a Kevin Parker tocando temas de su más reciente álbum “The Slow Rush”.

Tecate Pal’ Norte / Fecha: Indefinido / Lugar: Parque Fundidora en Monterrey por el momento no hay una fecha concreta pero ya tenemos ganas de oir a The Strokes, Tame Impala, Daddy Yankee, Alejandro Fernández y muchos más.

Corona Capital GDL / Fecha: Indefinido / Lugar: Explanada del Estadio Akron, donde estarían artistas como Kings Of Leon, The Strokes, The Hives, Foals y Two Door Cinema Club.

Harry Styles / su gira que iniciaría en marzo de 2020 fue cancelada, los conciertos han sido reagendados para 2021. recomendable escuchar su más reciente disco “Fine Line”, el cual catapultó al cantante al Top 50 de los mejore álbumes del 2020.

Celine Dion / con su más reciente álbum “Courage”, fue en 2020… pero, por desgracia, no fue así y, en cambio, debemos esperar hasta abril.

Dua Lipa originalmente estaban programados sus shows para junio de 2021 en algunas partes de Latinoamérica y Europa, ahora tendrán que esperar hasta septiembre de 2021 donde escucharemos el álbum de Lipa “Future Nostalgia”

Guns N’ Roses / Confirmó en junio de 2020 una serie de trece conciertos entre el 4 de julio y el 26 de agosto de 2021 en Estados Unidos, una reposición de parte de los shows que tenían anunciados en su país entre julio y agosto de 2021.

CINE

‘Raya and the Last Dragon’ Aunque estaba previsto para noviembre de 2020, este largometraje animado se estrenara el 12 de marzo, una película dirigida por Paul Briggs y Dean Wellins, cuya historia gira alrededor de una guerrera solitaria en búsqueda del último dragón para poder salvar el reino de Kumandra.

‘Cruella’ La actriz Emma Stone le dará vida a una de las villanas más célebres de Disney en “Cruella”, película en que narra los orígenes de Cruella de Vil, años antes de los eventos que suceden en el clásico de Disney “101 Dálmatas”, y que se estrenará el próximo 28 de mayo.

‘Pinocchio’ En 2021 llegará por fin a Netflix la esperada adaptación de “Pinocchio” realizada por Guillermo del Toro, una película animada en stop-motion, cuya historia está ambientada en la Italia fascista de la década de 1930. Gregory Mann pondrá voz a Pinocchio, Ewan McGregor a Pepe Grillo y David Bradley a Gepetto.

‘Looney Tunes’ Los míticos personajes de animación de Warner Bros., compartirán protagonismo como LeBron James en “Space Jam: A New Legacy”, comedia de imagen real y animada, una muy esperada secuela de la protagonizada por Michael Jordan en 1996.

“Kingsman”, Daniel Craig se despide de James Bond en “No Time to Die”, vigésimoquinto film del agente 007, y Tom Cruise vuelve a interpretar a uno de los personajes más célebres de su carrera en “Top Gun Maverick”, secuela de la película de 1986, y además regresa con una nueva entrega – la séptima – de “Misión Imposible”.

‘Matrix 4’ La cuarta entrega de “Matrix” llegará más de dos décadas después de la película original, de nuevo con Keanu Reeves (Neo) y Carrie-Anne Moss (Trinity) como protagonistas. Dirigida por Lana Wachowski, esta vez en solitario, también repetirán en el reparto Jada Pinkett-Smitt, Daniel Bernhardt y Lambert Wilson, aunque no lo harán Lawrence Fishburne como Morfeo, ni Hugo Weaving como el agente Smith, y se incorporan al elenco Priyanka Chopra, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff y Yahya Abdul-Mateen II.

Spider-Man en la secuela de “Far from home”; Jared Leto dará vida a Morbius, villano del universo Spider -Man, en la película del mismo nombre dirigida por Daniel Espinosa; Tom Hardy repite personaje en “Venom: let there be carnaje”; y Scarlett Johansson vuelve a ser la Viuda Negra en “Black Widow”, con la que se despide del personaje.

‘West Side Story’ Este será el primer musical del director Steven Spielberg, al frente de una adaptación del clásico del Broadway y nueva versión de la película dirigida por Robert Wise y Jerome Robbins en 1961 ganadora de diez Premios Oscar, que estará protagonizada por Ansel Elgort y Rachel Zegler. Programada originalmente para diciembre de 2020, su estreno se ha retrasado al 10 de diciembre de 2021.

