Troye Sivan lanzó una nueva versión “Easy”

Cuenta con la colaboración de Kacey Musgraves y Marek Ronson.

Por Mino D’Blanc

En días pasados Troye Sivan estrenó una nueva versión de “Easy” junto a Kacey Musgraves y Marek Ronson.

Tanto Troye como Kacey colaboran en esta nueva versión de la canción creando una perspectiva agridulce a la cual se suma la ya tradicional sonoridad melancólica de Mark.

El video oficial de “Easy” fue dirigido por Bardia Zeinali y tuvo su estreno en exclusiva en YouTube. En la historia del mismo, Troye y Kacey se embarcan en un oscuro y doloroso viaje por la parte más cruda de Nashville. Tan pronto como amanece, ambos abandonan Music City tan rápido como llegaron, con la siguiente ciudad en mira.

Cabe mencionar que la directora del mismo ya había colaborado con Sivan previamente en el video de “Dance To This”, canción en la que participó Ariana Grande.

La versión original de “Easy” aparece en “In A Dream”, el nuevo EP de Troye. La canción ha acumulado más de 72 millones de streams globales, mientras que los streams combinados del EP han superado los 243 millones.

Billboard aclamó “Easy” como un “himno para llorar en la pista de baile … que te hará bailar y soñar con tu ex”. Por su parte, Pitchfork dijo: “In A Dream [es] … un disco de ruptura aventurero que explora los rincones más lejanos del indie pop”.

En celebración del 5° aniversario de “Blue Neighbourhood”, álbum debut de Troye, se lanzará próximamente una edición especial en vinyl rosa. Dicho álbum originalmente fue lanzado en diciembre de 2015 y fue certificado Oro en Estados Unidos y contiene los éxitos “Youth”, “Wild” y “Talk Me Down”, así como “Heaven” en colaboración con Betty Who.

Hasta la fecha, Troye ha acumulado más de 8.4 mil millones de streams a nivel mundial. Su segundo álbum “Bloom” fue nombrado uno de los mejores álbumes del 2018 por Rolling Stone, USA Today, Billboard, NPR Music, The Guardian entre otros.

Dentro de los muchos premios que ha recibido están un galardón de los Billboard Music Awards, tres MTV Europe Music Awards y dos premios GLAAD Media. “Revelation” – su colaboración con Jónsi para la película Boy Erased, en la que Troye coprotagonizó – fue nominada al Globo de Oro a la Mejor Canción Original. “Louder Than Bombs”, una canción coescrita por Troye, aparece en el nuevo álbum de BTS, Map of The Soul: 7, que debutó en el número 1 en los Estados Unidos, Corea, Australia y en todo el mundo. Recientemente fue nombrado como uno de los cinco embajadores para lanzar el reloj Pasha de Cartier.