Costa Felina promueve la canción “Ya no”

Cuarto sencillo que lanzan en el segundo semestre del 2020

Por Mino D’Blanc

“Ya no” es el cuarto sencillo que Costa Felina lanzó en este segundo semestre del 2020. Emilio Acevedo, que antes trabajó en “Oro Azul”, repite como productor de este tema.

El videoclip, dirigido por Ramón Cerrilla, demuestra la madurez de Costa Felina, que con un lenguaje sofisticado, tanto en lo musical, lírico y cinematográfico, transmite con frescura y ánimo, la desdicha más antigua que aqueja al ser humano, la incapacidad ante el destino, la desdicha del desamor.

Ramón Cerrilla comentó: “Ya No” Es una canción que habla cuando decides ya dejar atrás un amor no correspondido, disfrutamos mucho el proceso de producción con Emilio Acevedo y es uno de mis coros preferidos de este disco”,a lo que agregó: “Cuando estaba planeando el video de la canción, no sabía bien que final darle si el típico final feliz donde se van juntas y logran deshacer el hechizo de los patines, o el final “macabro” ja, el del asesinato producto de la mezcla de pasiones por el desamor y el hechizo de los patines, cuando mostré el final “macabro” a un par de amigos reaccionaban de muchas formas distintas, eso me ayudo a decidir un final no feliz”