Investigadores BUAP obtienen presea estatal de Ciencia y Tecnología “Luis Rivera Terrazas” 2020

Dos académicos fueron premiados en la modalidad Investigación en Ciencias Básicas y Humanidades, y uno más en Divulgación de la Tecnología y de la Ciencia

De cinco investigadores galardonados con la Presea Estatal de Ciencia y Tecnología “Luis Rivera Terrazas” 2020, tres de ellos son académicos de la BUAP: Alberto Escalante Hernández, Arturo Aguirre Moreno y Osvaldo Eric Ramírez Bravo, quienes por sus aportaciones científicas fueron premiados en distintas áreas del conocimiento.

El doctor Alberto Escalante Hernández, investigador adscrito al Instituto de Física “Ing. Luis Rivera Terrazas” (IFUAP), fue acreedor a dicha presea en la modalidad Investigación en Ciencias Básicas y Humanidades, en el área Físico Matemáticas, Ciencias de la Tierra e Ingenierías.

Realizó sus estudios profesionales en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la BUAP, de donde se graduó en 2001; el mismo año obtuvo el grado de maestro en Física en el IFUAP y en 2005 el de doctor en Física en la misma unidad académica. En el 2007 realizó una estancia posdoctoral en el Cinvestav y en 2009 una segunda estancia en el Observatorio de París con el profesor Brandon Carter.

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II, del Conacyt. Cuenta con perfil Prodep y pertenece al Cuerpo Académico Consolidado “Teoría de Campos, Gravitación y Cosmología”. Ha dirigido siete tesis de doctorado (dos de ellos pertenecen al SNI), seis de maestría y seis de licenciatura.

El trabajo del doctor Escalante incluye varios problemas de frontera en temas como gravedad canónica, modelos de teorías de cuerdas, formulación hamiltoniana de teorías de norma, modelos de campos en espacio tiempos de distintas dimensiones y formulación simpléctica, entre otras. Destaca además como un experto en México en el manejo del análisis de sistemas con constricciones. Sus publicaciones aparecen en revistas diversas de muy alta calidad científica como Physics Letters B, Journal of High Energy Physics, Annals of Physics y European Journal of Physics C.

Por su parte, el doctor Arturo Aguirre Moreno, investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, fue premiado en Investigación en Ciencias Básicas y Humanidades, en el área de Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias de la Conducta. Es originario de la Ciudad de México y obtuvo los títulos de licenciatura, maestría y doctorado en Filosofía por la UNAM, todos con mención honorífica. Además, con este último grado académico recibió la Medalla Alfonso Caso UNAM 2010.

En 2011 le fue concedida la beca Young Fellow Research Keizo Obuchi-UNESCO, que se destina a 20 jóvenes investigadores a nivel mundial, después de cursar una estancia posdoctoral en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de Madrid, España.

Desde 2012, la planeación de su actividad docente y de investigación se orientó a la situación de degradación social en Puebla y en México. Asimismo, desarrolla estudios bajo el rubro al que denominó desde hace tres años “Filosofía forense”, un esfuerzo centrado en pensar la violencia y los sufrimientos sociales. El doctor Aguirre Moreno dirige el grupo de investigación “Estudios para la no-violencia” y es responsable del Cuerpo Académico Estudios Filosófico Culturales (CA-260).

En tanto, el doctor Osvaldo Eric Ramírez Bravo, investigador del Departamento de Investigación en Biodiversidad, Alimentación y Cambio Climático del Instituto de Ciencias (ICUAP), obtuvo la Presea Estatal de Ciencia y Tecnología “Luis Rivera Terrazas”, en la modalidad Divulgación de la Tecnología y de la Ciencia.

Estudió la Licenciatura en Biología en la UDLAP, la Maestría en Manejo de Recursos Bióticos en la Universidad Autónoma de Querétaro y el Doctorado en Gestión de la Biodiversidad en la Universidad de Kent, en Reino Unido. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt y del Padrón de Investigadores de la BUAP; así como integrante del Cuerpo Académico “De Investigación en Biodiversidad, Alimentación y Cambio Climático” (CA-321).

Sus líneas de investigación se enfocan en la conservación de la biodiversidad, principalmente en el estado de Puebla, con énfasis en los carnívoros, ciencia ciudadana y el marketing de la conservación.

Actualmente, lleva a cabo un proyecto de monitoreo comunitario para determinar la presencia y cambios en la distribución de especies dentro del Área Natural Protegida de la Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa. Adicionalmente, una de las actividades de su grupo de investigación es la producción de material sobre conservación de la biodiversidad, para fomentar las actividades de ciencia ciudadana.