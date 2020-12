A un mes de jubilarse, muere de Covid19 la subjefa de Enfermeras del IMSS San José

Debate

Por Roberto Desachy Severino

No sabría decirles qué es peor: Que la subjefa de Enfermeras del IMSS San José, Amada Poblano Quiroz, haya muerto por Covid19 el sábado pasado o que le faltaba un mes para jubilarse.

Quizás lo peor es que –según personal de la institución – los propios directivos del IMSS no permitieron que su compañera de trabajo fuera atendida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Tal vez ni siquiera así se habría salvado la subjefa de Enfermeras del turno vespertino, pero habría tenido una mucho mejor atención.

Con alrededor de 50 años de edad, el trabajo de Amada Poblano Quiroz era supervisar procesos en las áreas que se le designaban y es posible que así se haya contagiado: En Puebla 4 mil 293 doctores y enfermeras se han enfermado de coronavirus

Aunque para los jefes no haya sido una prioridad el salvar su vida, entre el personal de base y confianza del Seguro Social caló y mucho el fallecimiento de Amada, ya que se le consideraba responsable, cumplida, eficiente, preparada.

Y era una gente muy sana. Por lo mismo, su defunción mandó varias señales de alarma al personal de Salud, debido a que les demostró que –pese a los protocolos sanitarios- es posible que no estén del todo seguros de no contraer el Coronavirus, además de que la negativa de la administración a atenderla en la UCI ratificó que al mismo interior del instituto puede que no sea prioritario el cuidado de las vidas de los empleados.

Y si el IMSS es incapaz de procurar la salud y vida de sus mismos trabajadores, ¿qué garantía de calidad en tratamiento y medicinas pueden recibir los derechohabientes?: Mueren 8 de cada 10 intubados por Covid en el IMSS

AMLO Y ZOÉ ROBLEDO: NO DEJAR MORIR AL IMSS

Ante el evidente y preocupante recrudecimiento de la pandemia en varios estados del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador, su titular nacional del IMSS Zoé Robledo y la directora del organismo en Puebla, María Aurora Treviño García, deberían revisar lo que sucede en la entidad, porque el hospital de Especialidades dejó de ser Covid y únicamente recibe a pacientes de Coronavirus afectados por otras enfermedades.

Amada Poblano no era una mujer enferma, tampoco de edad avanzada y, lo más importante, formaba parte de la plantilla de trabajadores del IMSS San José. Por ende, debería haber recibido la mejor atención médica disponible y, quizás, no fue así: Los nosocomios del IMSS tienen la mayor demanda de enfermos de coronavirus en Puebla: Secretaría de Salud .

Cierto: El presidente y sus colaboradores son temporales, provisionales en los cargos que hoy ocupan, pero el IMSS es la institución más importante del país en el área de la Salud y, en consecuencia, no deberían dejarla morir de Coronavirus, falta de medicinas, burocratismo o decisiones estúpidas e irresponsables, como el quitar los hospitales Covid cuando la crisis sanitaria se mantiene y/o crece y no atender a la gente afectada por la pandemia…a menos que tenga otros males.

Criticado, cuestionado, saqueado hasta lo inmoral e indecible en los gobiernos federales del PRI-PAN, pero el IMSS es un organismo noble, insustituible y, principalmente, indispensable para sus 19 millones 702 mil 192 afiliados en el país, según las cifras disponibles de la institución hasta el 30 de septiembre pasado: Puestos de Trabajo Afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social

En consecuencia, es una responsabilidad histórica del actual gobierno federal –como lo fue de los anteriores, aunque no la hayan cumplido- el mantener al instituto lo más sano posible…para bien de millones de mexicanos: Mujer de 103 años se recupera de covid en hospital del IMSS