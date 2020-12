Esta semana llega el Mórbido Film Fest

El Confesionario

Por: Ray Zubiri

Este año Mórbido Film Fest celebra su treceava edición del 10 al 13 de diciembre en un modelo híbrido, es decir, que tendrá funciones presenciales, así como por streaming, lo que permitirá que personas del interior del país puedan disfrutar este año del festival.

“La edición navideña de este año de Mórbido, está cargada de regalos cinematográficos para todos los amantes del buen cine de género, locas animaciones, documentales, películas que han estado en grandes festivales como Berlín, Venecia, Sundance, Rotterdam películas navideñas clásicas, tres estrenos mundiales de cine mexicano y dos grandes invitados, Joe Dante y Alex De la Iglesia” asi lo ha dado a conocer el director del Mórbido Film Fest Pablo Guisa Koestinger.

Dentro de la Selección Oficial Latinoamericana habrá 3 estrenos mundiales de películas mexicanas: Animales Humanos del director Lex Ortega con las actuaciones de Adriana Louvier, Antonio de la Vega, Néstor Rodolfo, Aroa Gimeno y Camila Núñez; Expira del director Leopoldo Laborde con las actuaciones de Mario Zaragoza, Gabriela Carrillo y Enrique Arrizón y finalmente Juega Conmigo de Adrián García Bogliano con las actuaciones de Liz Dieppa, Emilio Beltrán Ulrich Valery Sais y Erick Israel Consuelo.

Expira, Leopoldo Laborde (México, 2021)

Una serie de asesinatos dentro del mundo del teatro universitario obliga a Jéssica a indagar pistas: su madre murió exactamente en las mismas circunstancias hace 15 años, pero el asesino súbitamente se detuvo y nunca fue atrapado. Y hoy que está volviendo a correr la sangre, Jéssica, decidida, va a cazarlo.

Sanctorum, Joshua Gil (México, 2019)

En México, un pequeño pueblo es acosado por la guerra entre el ejército y el narcotráfico. Un niño ha perdido a su madre, y su abuela le ha dicho que la única manera para que regrese con vida es pidiendo a las fuerzas de la naturaleza un milagro. Esa noche el niño se lanza al bosque para suplicar por su madre, mientras que el pueblo se prepara para librar la batalla final ente el miedo o la libertad contra un ejército que se acerca.

Juega conmigo, Adrián García Bogliano (México, 2020)

Sofía, una joven insegura, comienza a trabajar en una casa cuidando a dos hermanos de carácter problemático, que le harán su estancia sumamente difícil. Sin embargo, durante una noche en que los padres están ausentes, los niños serán acosados por una entidad demoníaca y Sofía tendrá que tomar parte en un terrorífico juego para intentar salvarlos.

Animales humanos, Lex Ortega (México, 2021)

Un matrimonio y su hija pequeña viven aterrorizados por el perro de los vecinos, que termina por morder a la niña. El perro es sacrificado ante la desolación de sus dueños que lo veían como su hijo. Éstos entran por la noche en la casa del matrimonio para vengarse. Lo que quieren es justicia: sacrificar a la niña.

Joe Dante dará un mensaje con respecto a los 30 años de Gremlins 2: The New Batch y Alex de la Iglesia presentará El día de la Bestia.

Las sedes de Mórbido Film Fest para este año son en los Cinépolis Diana, Cinépolis Klic y Autocinema Coyote con las restricciones sanitarias que ya conocemos y en la plataforma de Cinépolis Klic. A continuación, les enlistamos la información de todas las películas de la programación 2020 y dónde se exhibirán.

Sección Latinoamericana

Animales Humanos / Lex Ortega / México / 2021

El cementerio de las almas perdidas / Rodrigo Aragão / Brasil / 2020

Expira / Leopoldo Laborde / México / 2021

Historia de lo oculto / Cristian Ponce / Argentina / 2020

Juega conmigo / Adrián García Bogliano / México / 2020

Sanctorum / Joshua Gil / México / 2019

Sin origen / Rigo Castañeda / México / 2020

Navidad Pandemia

Gremlins 2: The New Batch / Joe Dante / EUA / 1990

The Nightmare before Christmas / Henry Selick / EUA / 1993

El día de la bestia / Alex de la Iglesia / España / 1995

Black Christmas / Bob Clark / EUA / 1974

Selección Global

The Trouble with Being Born / Sandra Wollner / Austria / 2020

Relic / Natalie Erika James / Australia / 2020

I Blame Society / Gillian Wallace Horvat / EUA / 2020

Frank & Zed / Jesse Blanchard / EUA / 2020

El secreto del Dr. Grinberg / Ida Cuellar / España / 2020

