Antifeminista, egocéntrico, antiabortista…así es Efrén, el ex policía sospechoso de asesinar a Susana

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Su última publicación en Facebook fue el pasado 7 de noviembre; es decir, el mismo día que desapareció a su víctima, Susana Cerón Centeno, quien se convirtió en el símbolo de una pandemia más mortal, añeja y esparcida que el Covid19: La de los feminicidios que un día sí y otro también sacuden a Puebla y al país.

Resulta impactante entrar al face Efrén Hernández con el conocimiento de que su autor, Efrén Hernández Romero, es el principal sospechoso del homicidio de Susana Cerón Centeno y su bebé nonato, quienes fueron encontrados hasta el 20 de noviembre en una cuneta del periférico ecológico: Se confirma que la mujer encontrada el jueves en la noche en el periférico era Susana, la ex policía de la SSP

Esta red social del ex policía estatal lo proyecta como un sujeto machista, egocéntrico y enamorado de sí mismo, como lo demuestra el hecho de que –pese a no tener muchas publicaciones- su Facebook sí contiene una copiosa cantidad de selfies, incluyendo algunas en motocicleta y una con algunos compañeros de la corporación.

Tipo contradictorio, ya que presuntamente no tuvo empacho en liquidar a una de sus ex parejas, pero en su muro se pronunció por llenar de balas a los pedófilos, asesinos y violadores de mujeres. Tampoco se tentó el corazón, pese al embarazo de Susana, pero en su face Efrén Hernández Romero se muestra antiabortista al apoyar la “propuesta” de una diputada de esterilizar a las mujeres que se hagan un legrado.

HOMOFÓBICO, ANTIFEMINISTA, ADMIRADOR DE PUTIN Y FANÁTICO DE LA 4T

Una revisión al Facebook de Efrén Hernández Romero lo refleja homofóbico, porque en varias ocasiones se pronuncia contra la posibilidad de que parejas gays adopten niños. También es defensor de la Ley de Talión, ya que apoya el concepto de que “el asesino muerto no vuelve a matar”, aunque dudo que quiera que a él se le aplique ese precepto.

Su muro también es prolijo en publicaciones contra las marchas de grupos feministas, lo que confirma su machismo. ¡Y cosas veredes, Sancho, que non crederes!, el 16 de mayo del 2018 este ex policía sospechoso de homicidio destacó que “el acto que cometes en un momento de furia, será imposible corregir después”, aunque obviamente él mismo no obedeció ese sabio consejo: Piden apoyo para localizar a mujer de 33 años desaparecida desde el sábado

En varias ocasiones, Efrén Hernández Romero equipara al presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Otro detalle es que omite en su muro aclarar que es policía estatal y tampoco precisa qué nivel de estudio alcanzó: Efrén un policía estatal, el principal sospechoso de la desaparición de Susana Cerón Zenteno

Es cierto que –según el Sistema Nacional de Seguridad Pública- hasta octubre pasado iban 777 feminicidios en todo el país, mientras la cifra oficial en Puebla era de 44 hasta esa fecha, lo que demuestra que, desgraciadamente, la violencia mortal contra las mujeres es una pandemia permanente, que afecta a todo México, pero de la que se habla poco y contra la que se actúa incluso menos.

Pero el feminicidio contra Susana Cerón Centeno es muy emblemático, no solamente por haber sido una mujer trabajadora, madre soltera y que estaba embarazada al momento de su homicidio. Este caso también es especial por el agravante de que el principal sospechoso era un policía; es decir, alguien que –al menos en teoría- tenía la obligación de cuidar y defender a personas como Susana.