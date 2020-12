Daniel Quién y Bratty lanzaron “Otros Colores”

Uno de los temas más esperados e importantes de su próximo álbum titulado “Aroma A Nostalgia”

Por Mino D’Blanc

Daniel Quién y Bratty estrenaron este martes 1 de diciembre “Otros Colores”, uno de los temas más esperados e importantes de su próximo álbum titulado “Aroma A Nostalgia”. A la par también lanzaron el video oficial del mismo. El sencillo ya se encuentra en todas las plataformas de Streaming.

Con “Otros Colores”, el artista oriundo de Mazatlán, Sinaloa, comparte con la culichi Bratty y se introduce a su mundo; la letra lo dice todo: “y quizá en otro mundo / en otro mundo o en otra dimensión / tú estés por mí esperando / sin muros que achiquen tu corazón /pero en este no / en este mundo no”.

El título de la canción se refiere a los colores que fundamentalmente no se pueden ver, ya que la retina humana no los capta. A ellos se les llama “colores extra espectrales” porque su luz no existe en este formato de realidad, y aunque no se encuentren en el espectro electromagnético, el celebro logra que estemos conscientes de su existencia.

“La canción habla de esos otros mundos y dimensiones en donde sí puedes ver estos colores; un lugar en donde todo es diferente. Esto hace hincapié en la historia de estos dos amantes en donde “Otros Colores” es un cuento sobre su amor no concretado en el universo físico, pero llevado a la realidad, paradójicamente, en un mundo alterno”, menciona Daniel Quién.

La mezcla y producción fue realizada por Miguel Bayón en Hermosillo, Sonora.

El video oficial de “Otros Colores” fue grabado en una casona de los años setenta en Cuajimalpa, Estado de México. Realizado por el Colectivo M.O.R. de Sinaloa, dirigido por Alain Uriarte y producido por Pamela Roma. La historia del video tiene influencias del ánime Your Name (Makoto Shinkai, 2016), en donde los protagonistas sienten que están en el cuerpo y el mundo de otra persona y viceversa, sin entender qué está pasando. Siente que es un sueño, pero al mismo tiempo que ya se han encontrado antes, todo esto sin encontrar nunca una explicación. El color rojo, totalmente distintivo del proyecto Bratty, es fundamental en este videoclip en donde representa el paso a un mundo paralelo. Así como el hilo rojo, basado en la leyenda japonesa sobre el destino.