RedHill anuncia recomendación unánime del DSMB para continuar el estudio de fase 2/3 con opaganib para tratar la COVID-19

PRNewswire

Comité de Monitoreo de Datos y Seguridad (DSMB en inglés) independiente recomienda unánimemente la continuación del estudio global de fase 2/3 de opaganib de administración oral para la neumonía grave causada por la COVID-19

La inscripción de 270 pacientes en el estudio global de fase 2/3 con opaganib para tratar la COVID-19 ya supera el 50 %

Se completó la inscripción de participantes para el estudio paralelo en fase 2 de los Estados Unidos que evalúa la seguridad y la señal de eficacia inicial del opaganib en 40 pacientes hospitalizados con neumonía grave causada por la COVID-19; se esperan los datos resultantes en las próximas semanas

Las solicitudes de autorización para uso en emergencias se planificaron para el primer trimestre de 2021

El mecanismo de acción del opaganib minimiza potencialmente la probabilidad de desarrollar resistencia debido a mutaciones virales

TEL AVIV, Israel y RALEIGH, Carolina del Norte, 23 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ — RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) (“RedHill” o la “Compañía”), una compañía con especialidad en biofarmacéutica, anunció hoy que estudio global fase 2/3 con opaganib (Yeliva®, ABC294640)[1] en pacientes hospitalizados con neumonía grave causada por la COVID-19 ha recibido una recomendación unánime para continuar, luego de una revisión de seguridad preprogramada por un Comité de Monitoreo de Datos y Seguridad (DSMB) independiente. La recomendación del DSMB se basa en un análisis de seguridad abierto de datos de seguridad de los primeros 70 pacientes tratados durante 14 días.

“Con cada revisión de datos de seguridad de estudio abierto por revisores independientes como parte de nuestro programa de desarrollo, aumenta nuestra confianza en el perfil del opaganib”, señaló Mark L. Levitt, M.D., Ph.D., director médico de RedHill.

“Estamos recopilando un grupo completo de datos de seguridad sólido y extenso con opaganib, que nos da buenas razones para esperar un rápido término del este estudio que, de ser positivo, se espera que aporte los datos de eficacia necesarios para apoyar el próximo paso de las solicitudes de uso de emergencia en el primer trimestre de 2021”.

La inscripción de 270 pacientes en el estudio global fase 2/3 con opaganib en pacientes con neumonía grave causada por la COVID-19 (NCT04467840) ya supera el 50 %. El estudio, aprobado en seis países y que rápidamente está sumando inscritos en 22 centros de estudio, está en camino de entregar datos fundamentales el primer trimestre de 2021. Este estudio está enfocado y diseñado para evaluar la eficacia del fármaco. En las próximas semanas, el DSMB realizará un análisis preprogramado provisional abierto para evaluar la utilidad, en el que se evaluarán los datos de los primeros 135 sujetos que han alcanzado la variable de interés primaria.

El estudio paralelo de fase 2 de los Estados Unidos con opaganib (NCT04414618) ha terminado la inscripción de los 40 sujetos y en las próximas semanas se esperan los datos de primera línea. Este estudio no está diseñado para evaluar la eficacia y se centra en la evaluación de la seguridad y la identificación de señales de eficacia.

El opaganib es un novedoso inhibidor selectivo de la esfingosina quinasa 2 (SK2) que se administra en forma oral, con actividad dual antiviral e inflamatoria demostrada que actúa en la causa y el efecto de la enfermedad de la COVID-19 y que apunta al componente celular del huésped involucrado en la replicación viral, lo que minimiza potencialmente la probabilidad de desarrollar resistencia debido a mutaciones virales.

Acerca del opaganib (ABC294640, Yeliva®)

El opaganib, una nueva entidad química, es un novedoso inhibidor selectivo de la esfingosina quinasa 2 (SK2) que se administra en forma oral, con actividad dual antiviral e inflamatoria demostrada que apunta al componente celular del huésped, lo minimiza potencialmente la probabilidad de desarrollar resistencia debido a mutaciones virales. El opaganib también ha mostrado actividad anticancerígena y tiene el potencial de apuntar a múltiples indicaciones oncológicas, virales, inflamatorias y gastrointestinales.

El opaganib también se está evaluando en un estudio global de fase 2/3 y en un estudio de fase 2 en los Estados Unidos para el tratamiento de la COVID-19 grave. El opaganib también recibió la designación de medicamento huérfano de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos para el tratamiento del colangiocarcinoma y se está evaluando en un estudio de fase 2a para pacientes con colangiocarcinoma avanzado y en un estudio de fase 2 para pacientes con cáncer de próstata.

Los datos preclínicos han demostrado actividades antiinflamatorias y antivirales del opaganib con el potencial de reducir trastornos inflamatorios del pulmón, como la neumonía, y de mitigar el daño pulmonar fibrótico. El opaganib demostró una potente actividad antiviral contra el SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, mediante la inhibición total de la replicación viral en un modelo in vitro de tejido broncopulmonar humano. Adicionalmente, estudios preclínicos in vivo [2] han demostrado que el opaganib disminuye la tasa de fatalidad por infección viral de influenza y mejora del daño inducido por Pseudomonas aeruginosa mediante la reducción de los niveles de IL-6 y TNF alfa en los fluidos de irrigación broncoalveolares.

El opaganib fue desarrollado originalmente por Apogee Biotechnology Corp. en los Estados Unidos y terminó múltiples estudios preclínicos con éxito en modelos oncológicos, inflamatorios, gastrointestinales y radioprotectores, así como un estudio clínico de fase 1 en pacientes con cáncer con tumores sólidos avanzados y un estudio de fase 1 adicional en pacientes con mieloma múltiple.

Bajo un programa de uso compasivo, los pacientes con COVID-19 grave (según la clasificación de la escala ordinal de la OMS) recibieron tratamiento con opaganib en un hospital líder en Israel. Se han publicado los datos del tratamiento con opaganib de estos primeros pacientes con COVID-19 graves[3]. Los análisis de los resultados del tratamiento sugirieron un beneficio sustancial para los pacientes tratados con opaganib bajo uso compasivo, tanto en los resultados clínicos como en los marcadores inflamatorios, cuando se compararon con el grupo de casos y controles retrospectivo emparejado del mismo hospital. Todos los pacientes en el grupo tratado con opaganib fueron dados de alta del hospital sin apoyo respiratorio, sin requerir intubación ni ventilación mecánica, mientras que 33 % del grupo de casos y controles correspondiente requirió intubación y ventilación mecánica. El tiempo medio para ingerir sólidos de una cánula nasal de alto flujo se redujo a 10 días en el grupo tratado con opaganib, comparado con 15 días en el grupo de casos y controles correspondiente.

El desarrollo del opaganib ha recibido apoyo de subvenciones y contratos de agencias gubernamentales estatales y federales de los Estados Unidos, otorgadas a Apogee Biotechnology Corp., que incluyen la NCI, BARDA y el Departamento de Defensa y la oficina de la FDA para el Desarrollo de Productos Huérfanos de los Estados Unidos.

Los estudios en curso con opaganib están registrados en la página www.ClinicalTrials.gov, un servicio basado en los web del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, que otorga acceso público a la información sobre estudios clínicos con financiación pública y privada.

Acerca de RedHill Biopharma

RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) es una compañía especializada en biofarmacéutica centrada principalmente en enfermedades gastrointestinales e infecciosas. RedHill promueve los medicamentos gastrointestinales, Movantik® para el estreñimiento inducido por opioides con dolor no producido por cáncer[4], Talicia® para el tratamiento de infección por Helicobacter pylori (H. pylori) en adultos[5] y Aemcolo® para el tratamiento de diarrea del viajero en adultos[6]. Los programas clave de investigación clínica en desarrollo en última etapa de RedHill incluyen los siguientes: (i) RHB-204, con un estudio de fase 3 planificado para infecciones pulmonares por micobacterias no tuberculosas (NTM); (ii) opaganib (Yeliva®), un inhibidor selectivo SK2 primeroensu tipo que apunta a múltiples indicaciones con un programa de fase 2/3 para la COVID-19 y estudios de fase 2 para cáncer de próstata y colangiocarcinoma en curso; (iii) RHB-104, con resultados positivos de un primer estudio de fase 3 para la enfermedad de Crohn; (iv) RHB-102 (Bekinda®), con resultados positivos de un estudio de fase 3 para gastroenteritis aguda y gastritis y resultados positivos de un estudio de fase 2 para IBS-D; (v) RHB-107 (upamostat), un inhibidor de la proteasa serina en nivel de fase 2, primero en su tipo, para tratar el cáncer y las enfermedades gastrointestinales inflamatorias y que también se está evaluando para la COVID-19 y (vi) RHB-106, una preparación encapsulada para el intestino. En www.redhillbio.com encontrará disponible más información acerca de la compañía.

NOTA: Este comunicado de prensa, presentado para una mayor comodidad, es una versión traducida del comunicado de prensa oficial publicado por la compañía en idioma inglés. Para leer el comunicado de prensa completo en idioma inglés, incluido el descargo de responsabilidad de las declaraciones, visite: https://ir.redhillbio.com/press-releases .

Opaganib es un nuevo fármaco en investigación, no disponible para distribución comercial.

Xia C. et al. La inhibición transitoria de esfingosina quinasa otorga protección contra el virus de la influenza A en ratones infectados. Antiviral Res. 2018 Oct; 158:171-177. Ebenezer DL et al. La Pseudomonas aeruginosa estimula la generación nuclear de la esfingosina-1-fosfato y la regulación epigenética del daño inflamatorio al pulmón. Thorax. 2019 Jun;74(6):579-591.

Kurd R, Ben-Chetrit E, Karameh H, Bar-Meir M, Compassionate Use of Opaganib For Patients with Severe COVID-19. medRxiv 2020.06.20.20099010; doi: https://doi.org/10.1101/2020.06.20.20099010

La información completa de prescripción de Movantik® (naloxegol) se encuentra disponible en: www.Movantik.com.

La información completa de prescripción de Talicia® (omeprazol magnesio, amoxicilina y rifabutina) se encuentra disponible en: www.Talicia.com.