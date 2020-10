Encuentran covid en legumbres, ¿cómo evitar contagios?

MILENIO

El Centro de Investigación y Desarrollo en Agrobiotecnología Alimentaria (CIDEA), además llevar a cabo la investigación de aguas residuales en la zona metropolitana de Pachuca, trabaja en otra investigación que está siendo respaldado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y está centrada en el análisis de las aguas residuales que vienen de la Ciudad de México y que siguen su trayecto hasta llegar a los plantíos de la zona del Valle del Mezquital.

Este estudio reveló que ya han dado positivas al virus algunas legumbres que se cosechan en la zona, sin embargo, la doctora Mayra de la Torre Martínez, directora de este centro y quien encabeza de la investigación,

explicó que no debe causar pánico en la sociedad, ya que esto solo afectaría a los productores de la región.

“El agua de la Ciudad de México pasa por el Río Tula y por los canales de riego para llegar a los campos en donde se trasminan en las tierras de cultivo y por ende, en las verduras. Se tienen pruebas de las mismas y se han hallado dos positivas, pero continúa el análisis”, explicó la investigadora.

Refirió que de los siete canales de riego, en cinco se encontró el virus SARS-COV-2 en las aguas que se estancan en los campos y con los que se riegan las verduras, sin embargo, esta situación no debe causar temor social, porque existe la solución que se debe aplicar para no afectar a los agricultores que viven de su siembra con la venta de ésta.

“La recomendación es que, por favor, desinfecten las verduras con agua potable o con un poco de cloro, también es útil los desinfectantes comerciales hechos a base de yodo especial para las hortalizas.

“Y no solo por el covid-19, sino por todas las bacterias que vienen en las heces y que contaminan las verduras, porque el chiste no es traerla del mercado, picarlas y comérselas así, es una cuestión de higiene y cuidado de la salud, porque no es causar miedo porque dañaríamos a los productores”, insistió.

Adelantó que este estudio estará concluido para noviembre y, durante este tiempo, se repetirán los experimentos para tener un resultado más preciso que llevará a que también se tomen medidas de lavado desde los agricultores, para que entreguen la verdura limpia antes de llevarla a mercados de la entidad.

Se busca encontrar la vulnerabilidad y el riesgo que podría tener la sociedad, en especial, los habitantes de las comunidades del Valle del Mezquital, que irrigan sus cultivos con esta agua y que podrían enfermar, por lo que se espera que los resultados ofrezcan una amplitud de las posibles soluciones que tendrá que decidir plantear el gobierno del estado de Hidalgo.