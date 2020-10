Eduardo Rivera Pérez, Mario Riestra, Oswaldo Jiménez, Humberto Aguilar, Ana Tere Aranda y Blanca Jiménez, los precandidatos del PAN a la alcaldía de Puebla: Jesús Zaldívar

Debate

Por Roberto Desachy Severino

La lista es larga todavía, pero seguro que se depurará –y mucho –en lo que resta del año, porque los señalados por el dirigente del PAN en la Angelópolis, Jesús Zaldívar, como precandidatos a la alcaldía de Puebla son Eduardo Rivera, Mario Riestra, Oswaldo Jiménez, Humberto Aguilar, Ana Tere Aranda y Blanca Jiménez.

Entrevistado por Desde Puebla, se le hizo notar que no incluyó a la lideresa estatal del PAN, Genoveva Huerta, quien se ha cuidado de no descartarse como aspirante a contender por la alcaldía de Puebla en el 2021. Al respecto, Jesús Zaldívar respondió que “la presidenta tiene una responsabilidad, no sé a ciencia cierta si su interés es ser candidata a la presidencia municipal.

“Recordemos que ya fue legisladora y, al final de día, todos tienen el derecho de aspirar. Lo que yo creo es que resulta una gran responsabilidad ser presidente del partido y que tendremos un paquetazo en el 2021”, subrayó.

Cuestionado sobre los malos resultados obtenidos por su partido en los comicios locales de Coahuila e Hidalgo, respondió que estos procesos se caracterizaron por el elevado abstencionismo, el predominio de las estructuras gubernamentales y, también, por el hecho de que ambas entidades son gobernadas por el PRI, que finalmente obtuvo las victorias en ambos: Coahuila e Hidalgo, el autoengaño priísta

EL PAN NO HA GANADO NADA TODAVÍA

La lección que los panistas deben aprender después de las elecciones en Hidalgo y Coahuila es que al blanquiazul le va bien cuando los ciudadanos salen a votar, abundó. Se le cuestionó acerca de que algunos miembros y/o dirigentes de su partido creen que van a ganar de manera automática en los comicios concurrentes del año entrante.

Al respecto, Jesús Zaldívar contestó que hasta el momento su partido no ha ganado nada, aunque tenga elevadas posibilidades de hacerlo y recuperar Puebla capital, pero “los resultados no se dan solos. En todos los aspectos de la vida, cuando tu no trabajas, no generas, no planificas y no te esfuerzas, (el éxito) no te llega.

“No se ha ganado nada, la moneda está en el aire, al contrario, yo les diría a todos los panistas que nos pongamos a trabajar en cada una de las calles, colonias y juntas auxiliares, hay que salir a convencer a los ciudadanos de nuestro proyecto y pedirles –también – que salgan y voten”, subrayó el líder del albiazul en Puebla capital.

Incluso, puntualizó que, según las encuestas que él ha visto, la disputa por la Angelópolis luce pareja, cerrada, con un empate técnico entre el PAN y Morena, aunque todo cambiará cuando los partidos definan a sus candidatos y salgan a campaña.

DE LA MANO CON GENOVEVA Y EL PRI

Jesús Zaldívar destacó que su relación con Genoveva Huerta es institucional, incluso, detalló que tuvieron una reunión hace algunas semanas y que “estaremos sentándonos con ella, tendremos que armar juntos el ejército electoral, las estructuras que se necesitan y el destino de uno va de la mano del destino del otro”.

Cuestionado acerca de la posibilidad de una coalición con el PRI en el proceso concurrente del 2021, se autodefinió como “aliancista” y recordó que, en el 2010, cuando obtuvo la diputación local, fue con una alianza formada por el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Panal.

Insistió en que “todos tenemos mucho que aportar para que a Puebla le vaya bien, las diferencias ideológicas han quedado muy atrás”.

Se dijo convencido de que en las elecciones del año entrante su partido sí participará en una alianza amplia en la que también podrían estar el PRI, PRD, etc.

Interrogado sobre la posibilidad de ser candidato a algún cargo de elección popular el año entrante, contestó que en este momento su responsabilidad es con la dirección del partido en Puebla capital y que lo que intenta hacer es una estructura fuerte para quienes contiendan por el PAN en el 2021.

MEA CULPA DE LOS GOBIERNO PANISTAS

Jesús Zaldívar reiteró que el blanquiazul tendrá que llegar unido a los próximos comicios, ya que es una condición indispensable para recuperar la Angelópolis: “Si no vamos unidos, si no dejamos a un lado todos nuestros intereses personales, si no hacemos eso, será muy difícil (ganar)”.

Para triunfar, los panistas necesitarán trabajo y “mucha generosidad”, insistió. Finalmente, se le cuestionó qué le falló al PAN cuando fue gobierno con Rafael Moreno Valle y Tony Gali Fayad.

“Nos alejamos de las causas ciudadanas, lo vimos todo muy lineal y, al final del día, el ejercicio del poder desgasta, no puedes estar todo el tiempo gobernando y pensando que todo es bueno y positivo. Traíamos un desgaste fuerte y todas las acciones (de gobierno) tienen su aspecto positivo, pero también negativo”, admitió.