La campaña del Día mundial de la trombosis destaca la conexión potencialmente fatal entre la trombosis y la COVID-19

En su séptimo año, la campaña global remarca la importancia de una condición que contribuye a una de cada cuatro muertes en todo el mundo y supone un alto riesgo para los pacientes de COVID-19

PRNewswire/ — El 13 de octubre, la campaña global del Día mundial de la trombosis comparte un mensaje importante para “Abrir nuestros ojos a la trombosis y la COVID-19”.

Los coágulos sanguíneos son una complicación conocida entre los pacientes de COVID-19, además de contribuir a una serie de condiciones médicas potencialmente fatales, como los infartos, las apoplejías y el tromboembolismo venoso (TEV). Este riesgo adicional hace que sea más importante que nunca generar conciencia sobre esta condición a menudo ignorada, también conocida como trombosis, que contribuye a una de cada cuatro muertes en todo el mundo.

La trombosis se puede prevenir, y el primer paso hacia la prevención es conocer las señales y los síntomas. La campaña del Día Mundial de la Trombosis busca educar a los pacientes, cuidadores y profesionales médicos sobre las señales de alerta iniciales, la importancia de los chequeos al ingresar al hospital, las intervenciones rápidas y los tratamientos recomendados.

Este año, el Día Mundial de la Trombosis pone atención especial en los coágulos sanguíneos relacionados con los hospitales y la COVID-19.

“El Día Mundial de la Trombosis reiteradamente ha centrado la atención en los coágulos sanguíneos relacionados con los hospitales para generar conciencia sobre este problema de salud común, poco reconocido y prevenible”, explicó la profesora Beverley Hunt, OBE, presidenta del comité de dirección del Día Mundial de la Trombosis. “Este año, la pandemia mundial incrementó la necesidad de que todos seamos proactivos sobre la necesidad de conocer las señales, los síntomas, y la prevención de los coágulos sanguíneos”.

Los pacientes hospitalizados, tales como aquellos inmóviles luego de una cirugía o durante una larga enfermedad, corren mayor riesgo de trombosis. El Día Mundial de la Trombosis insta a que más hospitales tomen las medidas necesarias para detectar y prevenir el tromboembolismo venoso (TEV). Los pacientes y sus familias también deberían hablar con sus médicos sobre cómo prevenir coágulos sanguíneos luego de recibir el alta.

En casos severos de COVID-19, los médicos han informado que algunos pacientes desarrollan “sangre pegajosa” que se coagula de manera atípica. Estos coágulos, llamados microtrombos, pueden acumularse en los pulmones y causar complicaciones potencialmente fatales. El Día Mundial de la Trombosis busca educar a los médicos sobre las mejores medidas de anticoagulación disponibles que pueden tomar para evitar coágulos en pacientes de COVID-19 en estado crítico.

Para evitar coágulos sanguíneos, manténgase activo e hidratado. Ser menos activo al estar en casa puede aumentar el riesgo de coágulos sanguíneos. Siga pasos simples para reducir el riesgo, tales como ponerse de pie y caminar cada 90 minutos y mantenerse hidratado.

No deje de tomar medicamentos. Siga tomando los medicamentos que le son prescritos incluso si se le diagnostica COVID-19, y no omita ninguna dosis.

Conozca las señales y los síntomas. Los dolores, la sensibilidad, el enrojecimiento y las inflamaciones en las piernas, la falta de aliento, la respiración acelerada, el dolor de pecho y toser con sangre se relacionan con los coágulos sanguíneos.

Conozca qué hacer si lo hospitalizan. Pregúntele a un profesional de la salud por una evaluación de riesgos de TEV, un cuestionario que recaba información médica para discernir el riesgo potencial que tiene un paciente de desarrollar coágulos sanguíneos.

Para conocer más sobre los coágulos sanguíneos, visite el sitio web del Día mundial de la trombosis. El Día mundial de la trombosis es el 13 de octubre de cada año y lo organiza la Sociedad Internacional de la Trombosis y la Hemostasia (ISTH, por sus siglas en inglés).

Para más información sobre COVID-19 y la trombosis, por favor lea la Guía clínica para el diagnóstico, la prevención y el tratamiento del tromboembolismo venoso en pacientes con COVID-19 hospitalizados de la ISTH.

Acerca del Día mundial de la trombosis

El Día mundial de la trombosis comenzó a conmemorarse en 2014 y se lleva a cabo el 13 de octubre de cada año. El objetivo es generar conciencia respecto de la trombosis en el público, los profesionales de salud y los sistemas de cuidados de la salud y, en última instancia, reducir las muertes y discapacidades causadas por las enfermedades tromboembólicas a través de un mejor conocimiento de sus causas, factores de riesgo, señales y síntomas, y la prevención y tratamientos basados en la evidencia. La misión del Día mundial de la trombosis apoya el objetivo global de la Asamblea Mundial de la Salud de reducir en un 25 % las muertes prematuras por enfermedades no transmisibles antes del 2025, así como el Decimotercer programa general de trabajo 2019-2023 de la Organización Mundial de la Salud, la Hoja de ruta para 2018-2030 en Enfermedades no transmisibles de Montevideo y la Declaración Política de la tercer reunión de alto nivel sobre las enfermedades no transmisibles de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Visite www.worldthrombosisday.org para obtener más información y saber cómo participar.

Acerca de la ISTH

Fundada en 1969, la ISTH es la organización sin fines de lucro líder a nivel mundial dedicada a promover el conocimiento, prevención, diagnóstico y tratamiento de los trastornos trombóticos y de sangrado. La ISTH es una organización profesional internacional de membresía con más de 5000 médicos, investigadores y educadores, quienes trabajan juntos para mejorar la vida de los pacientes de más de 98 países. Entre sus actividades e iniciativas altamente reconocidas se encuentran los programas de educación y normalización, actividades de investigación, reuniones y congresos, publicaciones evaluadas por pares, comités de expertos y el Día mundial de la trombosis del 13 de octubre. Visite la ISTH en línea en www.isth.org.