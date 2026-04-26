Piden apoyo para localizar a familia de jovencita accidentada en Huauchinango

Abelardo Domínguez
Se solicita el apoyo de la ciudadanía para identificar a una joven que sufrió un accidente en la zona de Telmex, en Huauchinango.
De acuerdo con los primeros reportes, vestía mallón negro, chamarra de mezclilla y blusa color café. Tiene el cabello medio rubio.
Algunas personas mencionan que podría llamarse Mariel Díaz Aureles y que vive en la colonia Jazmínez, sobre la calle Girasoles.
Si alguien cuenta con información que ayude a localizar a sus familiares, favor de comunicarse o acudir a las autoridades correspondientes.
Comparte para ayudar a dar con su familia.
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