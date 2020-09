“Me quito por amor”, nuevas declaraciones de Arturo Peniche sobre su separación

Quién

Luego de que esta semana se hiciera público que el actor Arturo Peniche su esposa Gaby Ortiz se encuentran separados, las reacciones no se han hecho esperar incluso su hijo Brandon la compartió sus primeras impresiones sobre el distanciamiento de sus papás.

La noticia sobre la separación fue revelada por el propio Peniche, quien en el programa de Mara Patricia Castañeda decidió romper el silencio acerca de los motivos que lo orillaron a tomar esta fuerte decisión en su vida.

‘En un programa de mi amiga Mara Patricia Castañeda hice un comentario porque a veces soy tan callado que me quedo con una presión en mi alma y una presión en mi mente muy fuerte y ese día tuve que comentarlo porque la gente a veces me pregunta por Gaby y no sé qué decirles, porque ahorita Gaby y yo estamos pasando un trance complicado en nuestro matrimonio. Han habido problemas, han habido pérdidas y bueno, yo lo dije’.

Lo anterior fue compartido por Arturo, en una de las transmisiones que realiza semana a semana en donde interpreta algunas canciones en formato acústico en noches bohemios en las que participan algunos de sus amigos del medio artístico.

‘Con el tiempo se va madurando, el tiempo va pasando, las formas van cambiando, las ideas, las necesidades y a veces nos perdemos en el lado donde la pareja está muy ocupada en lo suyo y la otra pareja está muy ocupada y entonces se logra una distancia que de repente hay un silencio, muy respetuoso, pero no deja de ser silencio’.

Según las palabras del protagonista de telenovelas, no sabes si esta separación implique un divorcio más adelante o exista la posibilidad de retomar su matrimonio, el cual suma casi 40 años junto a su esposa y madre de sus hijos.

‘Me quito por amor, un rato, no sé si esto se vaya a solucionar, no sé si sea una ruptura para siempre, pero prefiero que lo escuchen de mí y no de nadie que pueda manipular la información y que sobre todo lo haga con dolo’, dijo el actor.

Peniche aclaró que no quiere que se vuelva una guerra de declaraciones pues él sólo tiene agradecimiento y amor por Gaby, con quien ha creado una familia a lo largo de todos estos años.

‘He estado 38 años casado con una mujer extraordinaria, una mujer que ha sido mi consejera, mi alcahueta, ha sido mi fan, porque sí lo sé; es mi esposa, me regaló dos hijos hermosos, tres nietos divinos… yo no tengo más que agradecimiento para Gaby ‘, aseguró el también cantante.