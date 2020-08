No está en mi agenda buscar la candidatura de Morena por Puebla capital en el 2021: Alejandro Armenta Mier

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Aunque no se descarta de manera definitiva, el senador y presidente de la comisión de Hacienda, Alejandro Armenta Mier, indicó que no tiene en su contexto de competencia el buscar la postulación de Morena a la alcaldía de Puebla en el 2021, cuando se le hizo la pregunta directa.

En entrevista con Desde Puebla, añadió que “con toda franqueza te digo que estoy concentrado en las tareas que el Senado me ha asignado, sobre todo de cara a la aprobación del paquete económico 2021 como presidente de la comisión de Hacienda.

Aunque añadió que, para retener la Angelópolis, la mayoría en el Congreso local y en ayuntamientos, el partido necesita unidad, competitividad y postular como candidatos a los mejores perfiles.

ERROR, SI MORENA SE DESLINDA DEL GOBERNADOR MIGUEL BARBOSA

-Alejandro, la semana pasada el gobernador Barbosa dijo que Morena no tardaría en deslindarse de él, ¿tú ves ese escenario, crees que Morena deba deslindarse del gobernador de Puebla?-

-No debe ser, para Morena es fundamental la participación política del gobernador. Sin filias ni fobias, el partido necesita sus gobernadores, presidentes municipales, representantes populares y sería un error estratégico dejar fuera a los gobernadores, no solo al de Puebla o a los senadores, diputados federales o locales.

Necesitamos unidad, cohesión para construir a Morena de manera competitiva, orgánica e institucional, señaló Armenta Mier.

MORENA Y EL 2021: LA VICTORIA ES POSIBLE, PERO

Morena vive un proceso de sobrevivencia que desearíamos convertirlo en la consolidación del partido, no quiere perder su esencia como movimiento social de la base, pero el hecho es que ya es una fuerza política nacional, con 5 años de vida, que gobierna el país, Puebla y otros estados, aseveró Armenta Mier.

Admitió que Morena no tiene la madurez ni la vida institucional orgánica necesarias para consolidarse, ya que las elecciones son competidas y la victoria en el 2018 no quiere decir que vaya a repetirse en el 2021, “no hay triunfos ni derrotas para siempre”, admitió el senador, quien añadió que el partido está enfrascado en una lucha por definir un liderazgo nacional y, al mismo tiempo, no tiene órganos de representación en los estados.

Esperemos que esta fase de definición no afecte las tareas ineludibles de la institución de cara a la elección concurrente del 2021, puesto que en septiembre –con la instalación de los órganos comiciales- inicia la contienda política en todo el país. Para el Morena el triunfo es posible, pero el escenario de derrota también se asoma, aceptó.

-¿Hay desinterés del presidente López Obrador en su partido?-, se le cuestionó

-No, el presidente está ocupado en la reactivación del país, en el combate a la corrupción, en construir una nueva etapa en la que el gobierno esté separado de asuntos partidistas. Hoy, el gobierno sirve a ricos, pobres, empresarios, trabajadores, productores.

El presidente y los gobernadores son fundamentales, pero en Morena queremos un partido más allá de las voluntades unísonas y eso lleva tiempo e implica un enorme reto, destacó.

ALIANZA PRI-PAN EN PUEBLA, UN ERROR DE LAS DIRIGENCIAS NACIONALES

Ante la pregunta de qué opina acerca de la posibilidad de que el PRI, PAN y otros partidos formen una alianza electoral en Puebla para las elecciones del año entrante, contestó que las dirigencias nacionales de los partidos están desconectadas de sus bases:

“He platicado con muchos simpatizantes del PRI y PAN, las dirigencias cometen errores garrafales, están desconectadas del sentimiento de su militancia. Eso les pasó, por eso perdieron muchos cuadros.

“Perdieron sus esencias y sus razones de ser, mientras PRI y PAN se sigan comportando como corporativos de empresas trasnacionales, que solamente buscan intereses económicos de saqueo contra el país, sus militancias les darán la espalda”, concluyó Armenta Mier.