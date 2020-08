Continúan los abusos en cobros de cuotas escolares de la zona de San Pedro Cholula y Huejotzingo

Por Israel Tepox

Sin clases presenciales varias instituciones de la zona conurbada y cercanas al volcán Ixta-popo, pero continúan promoviendo el cobro de cuotas de inscripción.

Los padres de familia han denunciado varias veces el cobro de cuotas, que además es ilegal y sin conocimiento de ellos, incluso por la pandemia varios comités de padres de familia no han rendido cuentas del ciclo escolar 2019.

Por ejemplo, en San Pedro Cholula padres de familia hicieron protesta porque, si no pagaban, sus hijos no tendrían acceso hasta pagar la módica cantidad de $1500.

Mientras que Huejotzingo en la escuela secundaria y primaria Maximino Ávila Camacho las cuotas son de $400 y $500 pesos, respectivamente, o amenazan con dejar fuera a sus pequeños.

La queja es que el Secretario de Educación Esteban Moctezuma mencionó que este cobro no se haría hasta tener nuevamente clases presenciales en las aulas, por lo que mencionan que maestros y comités quieren hacer “su agosto” aprovechando la pandemia.

Mientras tanto en las zonas más rurales la situación es igual o peor, pues muchos no tienen acceso a internet y mucho menos a TV de señal abierta, comunidades como en San Lorenzo Chiautzingo también están rezagadas y comités les exigen el pago de cuotas para poder acceder a la educación.

Los padres de familia afectados hacen un llamado para que las autoridades hagan algo al respecto.