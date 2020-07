Presidente de la Red de Franquicias exige al ayuntamiento sacar a los ambulantes de las calles

Hipólito Contreras

Ya no hay diálogo con el gobierno municipal porque es un diálogo estéril, escuchan pero jamás hacen caso, es un gobierno que se ha caracterizado por errores, como el cierre del Centro Histórico y no atender temas importantes para los ciudadanos, no hay forma de entendimiento, por eso acudimos con el gobierno del estado, que además lo está haciendo bien y puede meter orden en todo Puebla, afirmó Francisco Lobato Galindo, presidente de la Red Mexicana de Franquicias.

Comentó que hay otros municipios que están funcionando mejor, por ejemplo, los problemas en la capital no los hay en San Andrés Cholula, San Pedro y otros municipios conurbados, en Puebla capital hay mucho desorden.

Una vez que el Ayuntamiento de Puebla abrió el Centro Histórico, indicó, lo que pedimos es que cierren las calles al ambulantaje a como dé lugar, y para no caer en un tema de intolerancia o de no permitir las oportunidades de comercio a las personas que lo ejercen comercio ambulante o informal, se les asignen espacios en los mercados públicos, además de que están subutilizados y que entonces Protección Civil, la fuerza pública y los inspectores se instalen en los mercados populares para vigilar que sigan las mismas medidas que tienen por ejemplo los supermercados, de que entre una sola persona por familia a hacer las compras, se observe la sana distancia, usen cubre bocas, haya sanitizantes a la entrada de mercados.

Si el gobierno toma estas medidas para la reactivación la posibilidad de que tengamos un rebrote queda como marginal, comentó.