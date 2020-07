Video desde Puebla: Reforma electoral es madrugete anti independientes, acusó Chelo García

Jorge Barrientos

El diputado local sin partido Marcelo García Almaguer, dijo que la Reforma Electoral está “empantanada”, ya que únicamente se fijan en los partidos políticos y no en los ciudadanos, siendo este último es el más lastimado al no dejarlo acceder a alguna candidatura a algún cargo de elección popular.

En este tenor comentó que, con esta Reforma, únicamente es un “traje a la medida” para algunas fuerzas políticas, y polarizan el acceso a este tipo de candidaturas a pesar de estar permitidas en la propia Ley.

“Los ciudadanos van a dar un manotazo en el tablero y van a brincar las instituciones, esto va a ser destructivo, los ciudadanos, fíjate- hay un número importante del 45 en adelante que no tomado ni decisión ni de partida y la van a tener hasta el último día, es decir, que los partidos que se entiendan con sus estructuras y sus votos y el voto particular que ellos tienen, lo que no han entendido es que para oxigenarse necesitan de ciudadanos sin agenda política”.

En este sentido dijo que actualmente existe una falta de interés por parte de los partidos políticos de generar confianza a los ciudadanos, por lo que aseguró que es tiempo de reinventarse, incluir a figuras nueva y no buscar en el pasado.

https://www.youtube.com/channel/UC4-0mEVWiJUNbee5SQtIxLQ-Nuestro Canal