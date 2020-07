Sigo pidiendo justicia por el asesinato de mi hijo, afirma la señora Elia Tamayo

Hipólito Contreras

Yo pido justicia y aquí estoy desde el 2014 exigiendo, le pido al gobernador que ponga cartas en el asunto y que sean castigados los responsables intelectuales del asesinato de mi hijo, Facundo Rosas, Víctor Carranca, y todos los involucrados, no es justo, afirmó la señora Elia Tamayo, madre del niño José Luis Tehuatlie, quien falleció a consecuencia de la represión policíaca ocurrida en San Bernardino Chalchihuapan.

En conferencia con medios en el zócalo de la capital, la señora Elia Tamayo agradeció al gobernador que por haber decidido abrir el caso Chalchihuapan, “porque una pérdida de un hijo no es fácil, pido por todas aquellas madres como de la madre del joven Alexander que también fue atacado por la policía, eso no debe ser porque somos humanos y nos duele, yo le pido que ya no sigan reprimiendo más a los jóvenes, a toda persona, me duele el corazón cuando veo esto”.

Araceli Bautista Gutiérrez, dirigente social, indicó que hoy (ayer) se cumplen seis años de la represión del morenovallismo en todo el estado, “el día de hoy le decimos a la prensa, sabemos que el gobernador anunció que los va a apoyar para reabrir el caso de Chalchihuapan, señor gobernador le damos las gracias, el área jurídica no le había dicho al gobernador que estábamos en mesas de diálogo, qué bueno que haya dicho que va a apoyar, pero también le pedimos que haya castigo para estas personas, Facundo Rosas, Víctor Carrancá y Juan Pablo Piña, de quien tuve el mal gusto al habérmelo encontrado una vez en Gobernación, esperamos que esas personas que tuvieron que ver con el caso Chalchihuapan y que estuvieron con el morenovallismo sean investigados y castigados”.

Estamos molestos y tristes, expresó, porque el nuevo secretario de salud en el tiempo en que el niño José Luis estuvo en el hospital, el señor era el director del hospital de Agua Santa, hay que preguntarle si ya se le olvidó toda esa historia de cómo fuimos tratados, pero más que nada cómo fue atendido José Luis, él tiene la radiografía completa.