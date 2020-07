Napoli aceptaría ceder al ‘Chucky’ Lozano

FUTBOL TOTAL

Según el portal AreaNapoli, la directiva del equipo cedería al ‘Chucky’ siempre y cuando el club interesado acceda a pagar el sueldo completo del atacante mexicano. El presidente Aurelio De Laurentiis y el director deportivo Cristiano Giuntoli aceptarían un préstamo gratuito, sin cargo, con un derecho de reembolso establecido entre 35 y 40 millones de euros.

El mismo medio apuntó que el mexicano recibe un salario de entre cuatro y seis millones de euros por temporada, mismos tendría que asumir el equipo que accediera a recibir al mexicano en préstamo. La expectativa es que Lozano recupere su nivel en otra liga para que el Napoli pueda recuperar parte de lo que gastó.

En Inglaterra se mantiene el interés por parte del Everton de Carlo Ancelotti, el West Ham y el Newcastle. Los tres equipos han mostrado su interés pero todavía no llegan a un acuerdo y el Napoli no ha recibido una oferta formal. Por otra parte, también surgió el rumor de que podría llegar al Milan, pero de acuerdo con AreaNapoli el destino del mexicano no estaría en la Serie A.