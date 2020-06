Luego de 7 meses de estar acéfala la presidencia municipal, Andrés Artemio Caballero López tomará protesta como edil de Tehuacán

Durante la sesión pública, los magistrados abordaron los recursos TEEP-A-008/2020 y TEEP-A-109/2020, presentados por Caballero López, en los que argumentó que los regidores de Tehuacán incumplieron con la Ley Orgánica Municipal.

Reclamó que después que el edil, Felipe Patjane Martínez, fue detenido e ingresado al penal de Tehuacán por el delito de usurpación de funciones, debió ser convocado para asumir este cargo.

De acuerdo con la ponencia de la magistrada Norma Angélica Sandoval, Andrés Artemio Caballero acusó que el Cabildo fue omiso al no responder sus peticiones para ejercer el cargo de presidente municipal suplente desde el 19 de noviembre del 2019 y del 13 de enero de 2020, después de la detención de Felipe Patjane Martínez por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La síndico municipal de Tehuacán no emitió respuesta alguna hasta el 4 de febrero, cuando argumentó que no era la autoridad responsable para responder sobre la solicitud del suplente de Felipe Patjane, pero en el mismo escrito dijo que no podían rendirle protesta al cargo.

“Se ordena a todos los integrantes del Cabildo del ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, para que en término de cinco días a partir de la notificación de este fallo se lleve a cabo la sesión correspondiente para que el actor rinda protesta al cargo como presidente municipal suplente”.

Advirtieron que en caso que no se cumpla este mandato del TEEP, se aplicarán las sanciones correspondientes por continuar vulnerando los derechos políticos-electorales de Andrés Artemio Caballero López.