Después de 24 años, la canción “Alane” interpretada por Wels se vuelve a lanzar: Mino D Blanc

Mino D’Blanc

Ahora bajo la producción del reconocido DJ/Productor Robin Schulz.

Después de 24 años (1996) la canción “Alane”, con la que Wels hizo que todo el mundo la bailará y la cantara, el prestigiado Robin Schulz la vuelve a producir en una nueva versión.

Reelaboraciones de grandes éxitos como “Prayer In C”, “Waves” o “Sugar” muestran la gran capacidad, talento y profesionalismo que tiene como DJ/Productor y que ha sido reconocido a nivel mundial. Con esta canción, Schulz siempre ha tenido una conexión muy especial, a lo que comenta: “Alane” siempre ha sido una de mis canciones favoritas, todos lo saben. No muchas canciones son eternas. Inmediatamente te ponen de buen humor y su lenguaje lo hace verdaderamente único”, comentó Robin, a lo que agregó: “Tuve la idea de crear mi propia versión que quería lanzar y compartir con la gente, justo a tiempo para el verano.”

Cabe mencionar que en el estudio fue muy cuidadoso al mantener la esencia de la versión original: “quería reinterpretar la canción, pero aI mismo tiempo quería rendirle el debido respeto a la original y no apartarme demasiado de ella. Por lo tanto, fue crucial que Wes grabará todo y le agregáramos un nuevo toque a esta maravilla de canción”, aseguró el productor, quien le pidió a su mánager que se acercara y verificara la posibilidad de realizar una colaboración. Encontró a Wes y no solo eso, ya que los llevo a un encuentro personal en Paris, a lo que Wes comentó: “la pasamos muy bien riéndonos juntos y hablando de música y proyectos”.

Como resultado, el aprecio de Robin Schulz por la música de Wes es mutuo. “Robin Schulz es uno de los mejores DJ y productores del planeta”, comparte Wes quien ama la nueva versión: “Bajo la supervisión de Robin Schulz, él y su equipo sabían cómo sublimar “Alane” al agregar nuevos sonidos y maravillosas armonías que me hicieron llorar de alegría en su estudio.”

“Alane” significa “canción de amor’” en el lenguaje Bantu-Kana”, revela Wes, a lo que discierne: “es uno de los idiomas bantúes más antiguos de África y siempre estoy muy conmovido y feliz de ver que puede dar tanta alegría y felicidad a toda la humanidad.” Al final del día no importa si no entiendes bien la letra: “La música es un lenguaje del corazón que no conoce límites”, el camerunés está de acuerdo.