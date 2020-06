Desde el aeropuerto de Texcoco hasta la fábrica de automóviles Tesla, México se ha convertido en un gran ahuyentador de inversiones

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Mediante polémicas consultas a mano levantada, cuestionadas votaciones con boletas con escaso sustento legal y metodología improvisada o hasta la clásica decisión unilateral del gobierno federal, lo cierto es que en los tiempos recientes México se ha convertido en un verdadero “espanta inversiones”.

Y el hecho de que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sea vista en el extranjero como experta en reventar inversiones, puede convertirse en un severo problema para un país, como México, carente de los recursos para generar –por sí solo – las industrias y empleos que su gente necesita: América Latina se contraería 5.2% en 2020 debido a la crisis del COVID-19

Y si a la a la eterna falta de recursos propios de nuestro país se le suman una imagen negativa entre los mercados y organismos internacionales y, también, las secuelas económicas y laborales de la pandemia Covid19, entonces es posible proyectar que la recuperación de México será mucho más difícil, lenta y tortuosa que la de otros países, incluso, centroamericanos

CANCELACIÓN DE AEROPUERTO DE TEXCOCO, EL PEOR DE LOS AUGURIOS

Aunque se veía venir por razones ideológicas, políticas y hasta de congruencia, la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco, en enero del 2019, representó el peor de los augurios para los inversionistas, debido a que se perdieron 4 años de trabajo y 13 mil millones de dólares que, supuestamente, impulsarían el crecimiento del PIB: Texcoco: cancelan definitivamente la construcción del nuevo aeropuerto de México

Pero el afán de tirar proyectos de inversión no solamente acabó con el NAICM de Texcoco. También en enero del 2019, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó la cancelación del tendido eléctrico de alta tensión Yautepec-Ixtepec, que representaba recursos por mil 700 millones de dólares: Cancela CFE licitacióndel tenido eléctrico

Es importante destacar que algunos proyectos anulados sí eran más que cuestionables y debían ser impedidos, como el de la Mina Los Cardones, en Baja California Sur, por 150 millones de dólares. Pero la propuesta de Ricardo Salinas Pliego fue severamente cuestionada por la gente, ya que implicaba minería a cielo abierto y posible contaminación del agua y suelo: Cancela CFE licitación del tenido eléctrico

Sin embargo, el afán clausurador del gobierno federal echó por tierra programas que, supuestamente, llevarían progreso a comunidades apartadas, como el de la Red Troncal de Comunicaciones, que daría internet en zonas remotas. Pese a ello, en agosto del 2019, la CFE dio por cancelada la propuesta que abarcaría 3 mil millones de dólares: Cancela SCT licitación de la Red Troncal; proyecto cuya inversión ascendía a 3 mil mdp

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA CRECIÓ 4.2 POR CIENTO EN 2019…PERO

A mediados de febrero pasado, antes de la llegada de la crisis del Coronavirus, la Secretaría de Economía anunció que en el 2019 la Inversión Extranjera Directa (IED) supuestamente había crecido 4.2 por ciento en nuestro país, pese a los programas clausurados: Inversión extranjera directa en México crece 4.2% en 2019

En abril del 2019, la administración federal anunció la cancelación formal del plan de Zonas Económicas Especiales (ZEE), que abarcaba a 7 estados del sureste con altos índices de pobreza: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Yucatán, Veracruz y Campeche. Las ZEE estaban en funcionamiento desde el 2016 y anularlas implicó dejar a esas entidades sin un circulante de 42 mil millones de dólares, con los que –supuestamente- abatirían rezagos sociales: Inversión extranjera directa en México crece 4.2% en 2019

La clausura del NAICM en Texcoco llamó la atención por lo emblemático y el monto del proyecto. Pero cuando el gobierno de AMLO tiró las instalaciones de la planta cervecera Constellation Brands en Mexicali y del transporte público en Durango lo más notorio fueron las formas, porque –presuntamente- se basó en “consultas” con la gente.

La cervecera americana Constellation Brands llevaba el 60% de avance para abrir su fábrica en Mexicali, con un plan iniciado en el 2016 y que abarcaba un total de mil 500 mdd. Sin embargo, la gente, ONGS y hasta la CNDH acusaron a la empresa de que acabaría con el agua del municipio y, por lo mismo, AMLO decidió hacer una presunta consulta popular el 21 y 22 de marzo pasado para que “la gente” decidiera si le daba o no los permisos de funcionamiento.

“CONSULTAS PÚBLICAS”, ¿DEMOCRACIA, POPULISMO O MANIPULACIÓN POLÍTICA?

Así, con una votación en la que apenas intervinieron 27 mil 973 personas (el 3.5 por ciento del padrón), el gobierno federal determinó no permitir la apertura de la fábrica de cerveza que generaría 700 empleos permanentes: Constellation Brands, ¿cómo se decidió frenar una planta de 1,500 mdd?

Algo similar ocurrió con un sistema de transporte público en Durango, el Metrobús, que ya estaba autorizado e implicaba una inversión de 450 millones de pesos para la zona de La Laguna, entre dicho estado y Coahuila.

Pero en junio del año pasado, durante la visita presidencial a Durango, AMLO preguntó quiénes estaban a favor y/o contra esta propuesta y, a mano alzada, se canceló el proyecto: López Obrador cancela una obra pública tras celebrar una votación a mano alzada durante un mitin

En mayo de este año, a través de la muy cuestionada secretaría de Energía, Rocío Nahle, el gobierno federal puso fin a centenas de proyectos privados de inversión en materia energética renovable al detener la puesta en marcha de plantas solares y eólicas, con un decreto que prohibió al sector empresarial generar electricidad: El gobierno pone el pie a las renovables y abre la vía para más generación sucia El CENACE frena la entrada de nuevas plantas solares

Aunque la medida de Rocío Nahle acabó con inversiones superiores a los 3 mil millones de dólares y de que algunos gobernadores y académicos la consideraron un grave retroceso en materia energética y ecológica, AMLO la defendió con el argumento de que la llegada de capital privado al sector energético durante los gobiernos neoliberales generó corrupción y puso en jaque la existencia de la paraestatal CFE: Gobernadores se lanzan contra la cancelación de proyectos de energías renovables

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN PETROLERA, ENTRE LAS CANCELACIONES QUE SÍ SE JUSTIFICAN

En este océano de proyectos anulados muchas veces sin motivo o, incluso, de manera negativa para la economía del país, es necesario destacar el rubro en el que sí era necesario detener la entrada de capital privado, al menos hasta que se justificara su ingreso: el de la exploración y producción petrolera.

En este sentido, en junio del 2019, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) informó que dejaría sin efecto las licitaciones de Pemex en 7 áreas en tierra, luego de que la Sener y la paraestatal retiraron las áreas puestas a subasta: AMLO: no habrá nuevas licitaciones petroleras hasta que no den resultados las actuales

Al respecto, el propio presidente destacó que no habría licitaciones petroleras hasta que no dieran resultados las que se definieron antes de que él asumiera la presidencia de México y que, según él, habían sido un fracaso, luego de los 100 contratos a empresarios otorgados en la gestión de Enrique Peña Nieto luego de su “reforma energética” del 2013 y 2014.

AMLO añadió que su gobierno no daría a la IP nuevas áreas de explotación y/o exploración petrolera, “en tanto no haya resultados, porque no hay inversión, no están produciendo”. Y la realidad parece darle la razón, debido a que –lamentablemente- las administraciones que le antecedieron se dedicaron a permitir recursos privados en Pemex, sin que ello fortaleciera ni a la paraestatal ni al sector energético de México.

Pero no deja de ser preocupante que las Cámaras Europeas de Industria y Comercio en México (Eurocam) hayan alertado hace pocos días que peligran sus inversiones en nuestro país por “falta de seguridad jurídica” y el hecho de que el gobierno federal cerró la puerta a las energías renovables: Peligran inversiones europeas en México por ajustes en energías renovables

…