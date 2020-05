“Todos por Tlaxcalancingo” miente y sus acusaciones son partidistas y tendenciosas: Ayuntamiento de San Andrés Cholula

RDS/Staff

Con motivo de la rueda de prensa del domingo 10 de mayo del 2020, realizada por el Observatorio Ciudadano Laboral y la Asociación Civil “Todos por Tlaxcalancingo”, al respecto, el H. Ayuntamiento de San Andrés Cholula informa a la ciudadanía y medios de comunicación lo siguiente:

1. Se señaló que el delito de robo a casa habitación aumentó en un 18% en el periodo febrero – marzo de 2020 en comparación al año anterior; sin embargo, con base en los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en la clasificación de delitos cometidos en la modalidad de robo a casa habitación, en el mes de marzo del año 2019 se registraron 10 delitos de esa naturaleza y en el mismo mes del año en curso se cometieron 7, es decir, que el delito se redujo en un 30% y no aumentó como se menciona. Por lo tanto, la información no es veraz como se puede verificar en el siguiente link:

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published.

2. En lo referente a que el sistema de alarma denominado “Ciudadano Alerta” no funciona, es necesario precisar que, sí funciona, pero exclusivamente para que los integrantes de los comités ciudadanos tengan comunicación directa con el Centro Estratégico de Seguridad y Emergencia (CESE). Se hizo la adquisición de 500 alarmas que funcionan mediante una aplicación que se usa y se activa en dispositivos móviles; por lo que cualquier persona que no sea integrante del mismo no podrá tener acceso, siendo falso que el sistema no funcione. Ante esta acusación, hacemos una cordial invitación para que previo a difundir información tendenciosa, se tenga conocimiento de esta y se realice la verificación antes de ser difundida para no ocasionar confusión en la sociedad.

3. Con respecto a las cámaras de vigilancia se informa que la administración del ex presidente Leoncio Paisano Arias nos entregó 14 cámaras inservibles; actualmente el Ayuntamiento compró equipo de última generación que se está instalando a lo largo y ancho de todo el municipio en más de 100 puntos estratégicos con botón de pánico y cámaras de videovigilancia que pueden detectar placas vehiculares y rostros, con el objeto de brindar seguridad, paz y bienestar a la ciudadanía. Por lo que exhortamos a los miembros de este grupo a corroborar la información que refieren para evitar especulaciones que generen inestabilidad social.

4. Con respecto a la existencia de grupos de autodefensa que refieren; la comunidad de San Bernardino Tlaxcalancingo se caracteriza por su unidad, participación y organización; desde el 2017 se conformó un comité de seguridad auxiliar, retomando por parte de los nuevos integrantes, la actividad de vecino vigilante y hoy conocido como “Comité de Vigilancia Ciudadana”.

EL cual trabaja en coordinación con el presidente auxiliar y la Secretaría de Seguridad Pública, siendo un grupo apartidista, sin fines políticos, religiosos o de otra índole, buscando solamente el bien común y el cual se ha comportado siempre en el marco legal; de este comité de vigilancia ciudadana tiene conocimiento la Secretaría General de Gobierno a través del delegado del Distrito dieciocho, David Juárez Tello. Siendo FALSA la afirmación de la existencia de grupos de “auto defensas armados”.

El Ayuntamiento de San Andrés Cholula, no permitirá la difamación y las calumnias, por lo cual, se solicita enérgicamente dejar de politizar y generar tensión en la junta auxiliar de san Bernardino Tlaxcalancingo en un tema tan sensible.

5. Con respecto a que la autoridad municipal ha sido omisa en ejecutar acciones preventivas ante la pandemia por el COVID-19, y de no haber informado a la ciudadanía de las medidas respectivas, responsabilizándola del número de contagios, se han realizado en la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, las siguientes accionesa.

Se han entregado 1,300 kits de prevención, los cuales contienen 1 litro de gel antibacterial, 5 cubrebocas y un volante informativo acerca de la enfermedad.

b. Se han colocado lonas informativas con las medidas preventivas y los síntomas del COVID-19, así como para exhortar a la población a quedarse en casa; esto, con el fin de que la ciudadanía se mantenga informada.

c. Se han entregado en el municipio de San Andrés Cholula 2,052 despensas con más de 19 productos de alta calidad que contienen abarrotes, frutas y verduras; en particular a la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo se han entregado 377 despensas desglosado de la siguiente manera:

– 64 entregados en la Presidencia Auxiliar.

– 50 a Taxistas de la base Xochitepec.

– 30 a Taxistas de la base de Tlaxcalancingo.

– 12 a mujeres en condiciones de violencia.

– 4 a orientadoras comunitarias de los CAICS.

– 107 a personas inscritas al banco de alimentos.

– 15 a personas que solicitaron por medio de las redes sociales de la presidenta.

– 40 entregadas directamente en el auditorio municipal y en la Secretaría de Bienestar a solicitud expresa de las personas.

– 1 a un becario universitario.

– 1 a un solicitante mediante oficio al gobernador.

– 30 entregadas por la Regidora de Grupos Vulnerables.

– 23 a beneficiarios del programa “Nutriendo Vidas”.

Todo esto, en apoyo a la economía de las familias sanandreseñas que se encuentran en mayor estado de vulnerabilidad durante la temporada de contingencia.

d. Se han trazado rutas de perifoneo estratégicas dando a conocer las medidas preventivas, así como las disposiciones oficiales emitidas por el ejecutivo estatal mediante decreto y el exhorto para que la ciudadanía se quede en casa.

e. Se han realizado campañas digitales, a través de redes sociales exclusivas para la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo.

f. Se han realizado patrullajes con sirena abierta para dar el mensaje de quedarse en casa, restringir actividades no esenciales y hacer caso a los decretos oficiales.

g. Se han entregado 23 apoyos económicos para estudiantes becados del Ayuntamiento de esa localidad por un monto de 1,923 pesos cada una.

h. Por primera vez en los últimos 10 años, se entregaron apoyos económicos y asistencia alimentaria a las orientadoras educativas del CAIC del municipio turno matutino y vespertino, derivado de la falta de ingresos por la suspensión de clases, siendo las cuotas de padres de familia, su único sustento, mismo con el que no cuentan; cada apoyo por la cantidad de 2,300 pesos.

i. En atención a que la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo es la zona con mayor número de contagios COVID-19 en el municipio y a la petición de los fiscales, se sanitizó la parroquia para cuidar la salud de los habitantes.

El Ayuntamiento de San Andrés Cholula fue el primero en adquirir la cápsula para traslado de pacientes con síntomas de COVID-19; aunado a ello, se adquirió el equipo correspondiente al protocolo para los elementos de Protección Civil, consistente en caretas, guantes de látex y nitrilo, botas, guantes hule, mascarillas y batas de material quirúrgico tal, y como lo dio a conocer el periodista Miguel Ángel Pérez Merchant, en el siguiente link https://www.facebook.com/perezmerchantoficial/videos/658473614973952/.

En apoyo a los familiares de los pacientes que se encuentran internados en el Hospital Regional de Cholula, el Ayuntamiento colocó carpas y sillas para instalar un centro de atención y facilitarles su estancia, mismo que cuenta con agua y sanitarios públicos cubiertos por el municipio desde el inicio de la contingencia, además, estas familias reciben alimentación gratuita diariamente. Asimismo, en dicho Hospital Regional se entregaron colchonetas y sillas de ruedas.

Sumado a las diversas acciones mencionadas en los puntos anteriores efectuadas durante los meses de marzo, abril y lo que va de mayo, a través de la Secretaria de Bienestar, mediante el programa denominado “Valores a tu Mesa“, se han entregado 592 despensas a grupos vulnerables como gente desempleada, personas con capacidades diferentes, enfermedades degenerativas, tercera edad; demostrando que el compromiso y la capacidad de reacción de este Ayuntamiento desde el inicio de la pandemia, fue y será el correcto; por lo que el señalamiento realizado en la referida conferencia es FALSO y tendencioso para demeritar el trabajo de la administración municipal, con fines partidistas.

6. En lo referente a la solicitud de revocación de mandato, con fundamento en el artículo 56 fracción III de la ley Orgánica Municipal, esta es incorrecta, refleja ignorancia y desconocimiento de la ley, puesto que la fracción referida para la revocación del mandato requiere de una causa previamente establecida en la ley, sin embargo, hasta el momento no existe.

El Gobierno Municipal de San Andrés Cholula hace un llamado a esta Asociación Civil que no divida a la comunidad mal informando al conducirse de manera tendenciosa y generar confusión en la población sobre las acciones que la comuna realiza en beneficio de la ciudadanía y, por el contrario, contribuya al fortalecimiento de la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo y de todo el municipio para generar gobierno a través de los valores y las acciones.