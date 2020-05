Por la pandemia, miles de toneladas de hortalizas no se venden en la región de Palmar de Bravo: Eco Tuzuapan

Hipólito Contreras

Aquí en el valle de Tecamachalco, Palmar de Bravo y Quecholac se producen muchos miles de toneladas de hortalizas, el problema es que no se venden por la pandemia, está cerrada la central de abasto de la Ciudad de México a dónde se lleva buena parte de la producción, lo poco que vendemos es en la central de Huixcolotla, pero su capacidad es menor, no estamos sacando ni los costos, afirmó Maurilio Rosas Morales, integrante de la asociación Eco Tuzuapan.

Lo fuerte, dijo, es la central de abasto de México, la de Puebla sólo capta la producción regional que es mucha, no sabemos qué tiempo va a estar cerrada esa central porque la gente del campo va a tener muchas pérdidas, se está perdiendo la producción, hay cosas que se pueden almacenar como la cebolla grande de bola puede esperar hasta un mes, pero productos como cebollita cambray, rabanitos, col, lechuga, cilantro, etc., estos son del día, si no se venden en un día para eel siguiente ya no.

Expuso que se ha perdido mucha producción porque la central de Huixcolotla sólo compra una parte, hoy nada se exporta por esos es que todo está barato, repollos, lechugas, rábanos, cebollita cambray, todo está por los suelos, a 10 pesos el manojo, mucha mercancía no se vende, las camionetas salen cargadas y regresan casi igual, por eso nos urge que abran la Central de abasto de México, la de Puebla sólo capta la producción de municipios cercanos.

Los que pueden vender un poco algo es algo, comentó, a veces sólo van sacando los puros gastos, no hay ingresos, a veces salimos raspados con los gastos, ahora no hay ingresos que genere el campo, mientras no vendamos el campo está perdido.

Lo que nos urge, dijo, es que se abra la central de México y la exportación, si no s así estamos perdidos, de aquí salen varios carros a México, pero todo está detenido.

Destacó que sólo en la región se siembran más de dos mil hectáreas de hortalizas, esto nada más en Los Reyes, Palmarito, Palmar de Bravo, Tecamachalco, Quecholac y Acatzingo, “estamos padeciendo mucho por todo esto que está pasando, la gente ya no aguanta, ya no haya de dónde, la gente está cansada, si la producción no vale no hay empleo, hoy ya no se contrata gente, no hay con qué pagarles”.

Aquí, expuso, el mayor empleo está en el campo, sólo aquí en Palmarito unas siete mil habitantes viven del campo, pero son muchos municipio y comunidades que viven del campo, esperamos que esto se termine y pueda circular la producción.