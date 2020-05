El campo está abandonado en México, acusó ex dirigente de la CCI

Hipólito Contreras

Por ser un fenómeno natural no sabe cuándo terminará esta pandemia, sólo deseamos que pronto termine por el daño que se está causando al país y al mundo, existe riesgo de hambruna en muchas regiones, la realidad es que no sabemos cuándo termine, no podemos adivinar son cosas de la naturaleza, las autoridades creen que a partir de junio irá bajando el problema, pero la verdad es que no se sabe, afirmó Francisco Rojas Pérez, ex dirigente nacional de la Central Campesina Independiente.

Lo que tenemos que hacer, señaló, es seguir trabajando y cuidarse en todo lo posible porque si no nos morimos de esta pandemia va a ser de hambre, el gobierno no ha manejado bien el problema, ha sido puro rollo, puros mensajes que faltan a la verdad, no corresponden a la realidad, falta mucho por atender, la población requiere comida, empleo, atención médica, requiere del apoyo del gobierno, la gente no vive de declaraciones, el hecho de que todos los días esté dando ruedas de prensa no sirve para nada, faltan las acciones.

Expuso que el país está lleno de incertidumbre principalmente, “yo no creo que termine pronto esto, no soy experto, pero por naturaleza esto es una pandemia, sin ser científicos, sin tener el conocimiento, esto no se puede borrar de la noche a la mañana, a la pandemia no le podemos decir quítate, sólo esperamos que se vaya pronto”.

El campo, comentó, está abandonado, no hay inversiones para los proyectos agrícolas y ganaderos, no hay apoyo a los campesinos, hay un presupuesto pero en el campo no se ve, la Secretaria a nivel federal y estatal está parada, el gobierno del estado tampoco recibe apoyo del gobierno de la república.

Respecto al programa Hoy no Circula en Puebla, comentó que junto con otras son medidas drásticas, medidas que va a retrasar más la economía, no le veo ninguna posibilidad de beneficio, no resuelve el problema, lo complica, retrasa las labores, los empleos, la economía.