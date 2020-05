Pide diputado del PAN se investigue a la ASE por adjudicación directa de contrato por casi 1 mdp

Jorge Barrientos

El diputado local y quien es integrante de la Comisión Inspectora al interior del Congreso del Estado, Oswaldo Jiménez López, pidió que se realice una investigación a la Auditoria Superior del Estado (ASE), así como al titular Francisco José Romero Serrano, para determinar responsabilidades por la adjudicación de manera directa al contrato por 986 mil pesos con la empresa Lleida Administradora de Negocios S.A. de C.V.

Jiménez López enfatizó que la comisión y su presidenta tiene la obligación de realizar dicha investigación, pero en caso de no hacerlo su bancada impulsará una investigación, pues aseguró que dicha adjudicación directa no debió realizarse, puesto que no hay una patente, además de no estar justificado, ni hay una urgencia, pues no tiene nada que ver con una situación de la pandemia o urgente, pues al parecer se intenta favorecer a un amigo o conocido de la auditoría.

“Por un lado hacen un discurso donde enarbolan la bandera de anticorrupción, pero por el otro lado y en la práctica y es lo más grave están plagados de corrupción, a nivel nacional vemos en caso de Manuel Bartlett y en lo local, esto que es una prueba de este comportamiento, es contundente, ya que, es la contratación de un servicio que hay mucho en el mercado, ya que hay muchas empresas consultoras que se dedican esto y no hay un porqué deba ser una adjudicación directa porque no hay una patente, no está justificado, ni tiene que ver con estos temas de la pandemia”.

Esto, luego de que se diera a conocer que el pasado 5 de marzo la ASE, otorgara el contrato a la empresa antes mencionada por el concepto de “Servicio para la elaboración de evaluación del diseño e implementación de control interno”, con el folio CAD/001/MAR/DGA2020, obliga a este organismo a realizar cinco pagos mensuales de 197 mil 200 pesos en el periodo marzo-julio del presente año.