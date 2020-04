Covid-19 y un presupuesto de 3er mundo para el sector Salud

Debate

Por Roberto Desachy Severino

De acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), el gobierno y el poder legislativo federales incrementaron en 6.2 por ciento el presupuesto para el sector Salud en este 2020 al destinarse 634 mil 388 millones de pesos, que superaron a los 597 mil 147 mdp del 2019.

Sin embargo, a finales de enero de este año, Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, entrevistada por Cuestione, advirtió que en la salud pública no solamente cuentan los recursos, sino también el gastarlos correctamente y recordó las críticas y cuestionamientos a la administración amlista por el desabasto de medicamentos, la desaparición del Seguro Popular y las fallas y retrasos de su Insabi: El presupuesto en salud creció 3.4%, pero no es suficiente para mejorar servicios

Y, lamentablemente, como país de tercer mundo, México le destina a la Salud un presupuesto de ese nivel, porque mientras en Japón o Alemania los recursos para ese sector rondan el 9 por ciento del PIB de dichos lugares, nuestra nación apenas le puede canalizar entre el 2.4 y el 2.7%. De hecho, el gobierno mexicano es el que menor porcentaje de fondos le destina al cuidado de la sanidad entre los países de la OCDE: Gasto en Salud: Propuesta 2017

Según datos de la Canifarma, entre el 2013 y el 2020 México canalizó entre el 2.4 y el 2.7 por ciento del PIB al rubro Salud. El presidente que menos le destinó fue Enrique Peña Nieto en el 2018 (2.4 por ciento) y él mismo fue el que entre el 2014 y 2015 le asignó el 2.7% del PIB: Presupuesto Público para salud 2020.

PARTIDOS POLÍTICOS CON SU PRESUPUESTO FEDERAL… APENAS 20 POR CIENTO INFERIOR AL DEL SECTOR SALUD

En el caso de AMLO y la 4T, el incremento del 6.2 por ciento en el rubro sanitario para este año fue el mayor en los últimos 5 años, ya que en el 2015 (año electoral por el proceso intermedio de Peña Nieto) se le aumentó 7.2 por ciento. Este contexto y el hecho de que en los tiempos recientes México padezca crisis de salud recurrentes (Influenza 2009, covid 2020) deja muy clara la obligación de destinar más recursos a este sector en los años venideros.

Sin embargo, el país con más muertos por la pandemia, Estados Unidos, destina entre el 12.5 y el 17.02 de su PIB al sector Salud y, por lo visto, esta cantidad de recursos no le sirvió demasiado para evitar los 42 mil 486 fallecidos durante la crisis hasta el momento, pese a que su presidente Donald Trump, en un principio haya dicho que eran los mejor preparados para enfrentar la contingencia: Estados Unidos: Gasto en salud como % del PIB.

En nuestro país, además de exhibir la necesidad de destinar más presupuesto para la salud pública, la pandemia muestra la obligación de reducir –y mucho – los recursos federales que manejan (y nadie sabe cómo) los partidos políticos, que en este año no electoral contaron con 5 mil 239 millones de pesos; es decir, que el dinero de dichos organismos apenas es 20 por ciento menor al de todo el sector sanitario de México: El INE aprueba dar 5,239 mdp a los partidos políticos en 2020

Y aparte de que nadie sabe lo que hacen el PRI, PAN, PRD, MC, PT o Morena con el dinero de los mexicanos, desde hace muchos años los partidos políticos carecen de representatividad para la mayoría de los mexicanos y son inútiles cajas registradoras sin fondo.

¿QUÉ HIZO FELIPE CALDERÓN CON LOS 491 MDD QUE LE DIO EL BANCO MUNDIAL DURANTE LA EPIDEMIA DE INFLUENZA AH1N1?

Así lo demostraron los dirigentes nacionales panista, perredista, etc cuando rechazaron ceder el 50 por ciento de sus prerrogativas para apoyar a los afectados por el covid-19, con el uso de miles de pretextos que solo reflejan que lo que les interesa a Marko Cortés, Dante Delgado y cía es, efectivamente, el dinero público: Morena y el dinero de los partidos

También es importante que la Auditoría Superior de la Federación, el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y el actual gobierno federal aclaren de una vez por todas ¿qué demonios hizo dicho personaje con los 491 millones de dólares que le dio el Banco Mundial a finales del 2009 por la crisis sanitaria de Influenza AH1N1, supuestamente para crear la Unidad de Análisis Epidemiológica Central, las oficinas epidemiológicas estatales “completamente equipadas” y vacunar a 10 millones de mexicanos?: Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón, Influenza y Covid-19 y las crisis de Salud.

Porque hasta la fecha los mexicanos carecemos de dicha unidad epidemiológica, tampoco se instaló en ninguna de las entidades del país alguna oficina de sanidad especializada en estudiar, prevenir o combatir las epidemias, pandemias y mucho menos se les puso vacunas contra la Influenza a 10 millones de mexicanos, como lo prometió Calderón Hinojosa cuando recibió ese dinero.

MÉDICOS Y ENFERMERAS, VÍCTIMAS DE LA IGNORANCIA Y EL TEMOR DE LA GENTE…Y DE LA HISTÓRICA CORRUPCIÓN DE LOS GOBIERNOS

Toda crisis saca lo mejor de la gente, como ocurre con mi compañero corresponsal de la zona de Amozoc, Sadit González, quien junto con vecinos de ese municipio ha tenido que llenar el vacío dejado por la incompetencia y estupidez de presidente municipal de dicho lugar, Mario de la Rosa, al que no se le ocurrió otra cosa que lucrar ideológicamente con la pandemia haciendo que las despensas sean repartidas por la gente de su secta, La Luz del Mundo:Video desde Puebla: Vecinos de colonia Casa Blanca acusan al ayuntamiento de Mario de la Rosa de la entrega irregular de despensas

Pero Said y un grupo de representantes de los medios de comunicación de Amozoc se organizaron para apoyar a la sufrida gente de Amozoc con la iniciativa “Todos a la Mesa”, para recabar bienes básicos y darlos a quienes más lo necesitan. Como siempre ocurre en este país, la sociedad civil supera a ciertos gobiernos a la hora de enfrentar las desgracias: En Amozoc jóvenes ponen en marcha la campaña “Todos a la Mesa”

Al mismo tiempo, las situaciones límite – como la que enfrenta el país- generan lo peor de algunos, como ocurre con quienes han atacado a médicos y enfermeras por temor a contagiarse e ignorancia, ya que esa gente estúpida no se ha puesto a pensar en la vulnerabilidad del personal de sanidad y en la enorme necesidad que tenemos de ellos siempre. Con pesar me enteré que al menos 3 doctores del IMSS e Issste en Puebla se encuentran muy graves no solamente por el covid-19, sino -sobre todo- por la falta de equipo de protección adecuado.

Aunque el gobierno federal quiera tapar el sol con un dedo y negar la triste realidad que implica el tener un sistema público de Salud hecho con recursos y medidas del 3er mundo, las protestas de médicos y enfermeras del IMSS por no contar con el material necesario para protegerse ya abarcan 12 estados: Baja California, Aguascalientes, Puebla, EdoMex, Morelos, Querétaro, CdMex, Veracruz, Coahuila, Zacatecas, Guanajuato y Tabasco.