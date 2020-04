Mejora tu vida en casa y estrecha vínculos familiares

Staff/Rossi

Permanecer en el hogar es una oportunidad para aumentar la unión y entendimiento familiar, divertirse con los pequeños y en pareja.

Aunque suene increíble, es posible divertirse sin la intervención de dispositivos, ¡inténtalo!

Obligaciones, cotidianeidad y altos índices de tiempo en traslados al trabajo, escuela y hogar, dificultan en ocasiones que haya una relación familiar más directa, armónica y constante. Y de pronto… ¡Todos en casa! ¿Será que el confinamiento servirá al menos para aumentar la unión familiar? Esperamos que sí.

La última Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), asegura que 88% de los mexicanos de 12 años de edad en adelante, destina alrededor de 14 horas semanales para convivir y entretenerse con medios masivos de comunicación y 82% ocupa solo 7 horas a la semana, para la convivencia familiar y social.

De este modo, es importante que los vínculos afectivos, la unión y comunicación entre cada miembro de tu familia, se favorezcan tratando de que haya poca intervención de dispositivos; aunque sea por lapsos para no obstaculizar el home office en que muchos se encuentran.

A continuación, la tienda minorista Coppel.com te brinda algunas alternativas para pasar los mejores momentos en compañía de tus pequeños o en pareja y sin gastar mucho:

1.- Maratón de Juegos de mesa

Entre las cualidades que los pedagogos destacan de estos juegos están que desarrollan capacidades analíticas, de deducción, retención y memoria en los pequeños. Además de provocar varias horas de risas, fomenta el trabajo en equipo, porque todos se involucran y cooperan para solucionar problemas.

Los hay de diferentes tipos, pero en todos hay que aplicar estrategia: de dados (como lotería, Math Dice, King of Tokyo, etc.); fichas (damas chinas, dominó, etc.); cartas (póquer, solitario, UNO, etc ); de rol y de tablero (jenga, monopoly, dobble, etc).

Elegir los juegos adecuados dependerá de la edad y preferencias de los participantes, incluso, es válido comprar juegos para divertirse de manera individual, por ejemplo, hay juegos para niños y juegos para niñas que se enfocan en destrezas que quieran mejorar como la motricidad fina o memoria.

2.- Plan de acondicionamiento físico

Ya sea que te inspires o busques tutoriales cortos para mejorar la condición física familiar o se turnen los aparatos existentes en casa como la bicicleta o caminadora, lo importante será que cada integrante de la familia haga un esfuerzo acorde a su edad y capacidad, para evitar lesiones.

Además, que se comprometan para cumplir metas realistas y que lo acompañen de buena alimentación.

3.- Un club de lectura

El desarrollo de la imaginación es vital a cualquier edad, así que primero define qué sensaciones te gustaría tener a través de la lectura, para después, elegir el género y si en casa hay pocos disponibles, infórmate sobre plataformas en las que puedes descargar algunos electrónicos. Recomendamos dejar de lado las temáticas policiacas o sobre pandemias, para evitar paranoia.

4.- Pijamadas

Expertos pedagogos aseguran que las pijamadas dan la oportunidad a los participantes de verbalizar lo que se necesitan y quieren, pero principalmente, de estrechar lazos, así que se pueden planear tópicos de charla para sacar el máximo provecho.

Previo a una, pónganse de acuerdo para hornear algunas galletas y procuren iniciar con algunos, chistes o manualidades. Si desean, pueden hacerlas temáticas e implementar disfraces, dará un toque más festivo.

5.- Tareas del hogar

Organizar actividades de limpieza no debe ser un factor para padecer, tómenlo como una oportunidad para cambiar algunos muebles de casa o de embellecer el jardín, de renovarse, deshaciéndose de elementos que ya no funcionan o reparando aquellos con inconvenientes.

Una actividad muy importante a cargo de los adultos es la de observar y cuidar las reacciones que cada elemento del círculo familiar tenga ante el confinamiento, pues los cuadros de ansiedad podrían detonarse. Infórmate de la emergencia sanitaria en la debida medida y sigue sitios con credibilidad.

Por último, si tienes un crédito con Coppel, recuerda que puedes pagar a través de la app móvil o bien, desde Coppel.com. Esperamos tengas días de una sana y divertida cercanía con los tuyos.

Sobre Coppel

Coppel, es una cadena de tiendas minorista líder en la venta de electrodomésticos, electrónica, muebles, ropa y calzado a través de líneas de crédito en toda la República Mexicana. Es una empresa con un crecimiento acelerado gracias a que millones de hogares mexicanos confían en ella.

Actualmente cuenta con más de 1,500 tiendas en México y brinda trabajo a más 100 mil personas en el país.

Gracias al crecimiento que ha tenido a nivel local, inició su expansión a Argentina y China, para continuar con su liderazgo en el sector de retail y servicios financieros personales..