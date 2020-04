Cómo pagar impuestos y servicios por internet

Staff/Rossi

El distanciamiento social en la mayor parte del territorio mexicano se mantendrá hasta el 30 de mayo a fin de contener el contagio de Covid-19. No obstante el pago de servicios e impuestos tributarios se mantiene vigente y con normalidad.

En este mismo sentido, el último día de abril termina el plazo para que las personas físicas realicen sus declaraciones anuales y si es preciso, el pago correspondiente.

“El pago de impuestos y servicios como la luz, el agua y el teléfono son una obligación y para cumplir no tienes que poner en riesgo tu salud ni la de tu familia. Además, son trámites que ya deberíamos hacer desde hace tiempo por internet para nuestra propia comodidad y sin pagar comisiones extra. Si todavía no lo haces, es un buen momento para migrar a este formato mucho más seguro y eficiente, pues no necesitas usar efectivo ni salir de casa” explica Sebastián Medrano, director de Coru.com

“Aunque también puedes pagar impuestos y servicios en comercios corresponsales o ‘tienditas’, esto genera ciertas comisiones adicionales que van de 7 a 15 pesos por cada pago, y bien podrías ahorrar si pagas a través del celular o la computadora”, añade.

Con el fin de guiar a las personas que pagarán servicios públicos o impuestos tributarios por internet, la plataforma de servicios financieros Coru.com da las siguientes orientaciones.

¿Cómo pagar servicios o impuestos por internet?

Para pagar tus impuestos, tributarios o de servicios como luz, agua, telefonía y otros, necesitarás una línea de captura que te entrega la entidad a la que pagarás.

Si se trata de un pago como predial o agua esta línea de captura aparece en tu recibo. Si tu trámite es ante el Servicio de Administración Tributaria, entonces hay que concluir la declaración fiscal antes; al terminar el proceso recibirás la línea de captura.

Una vez que tienes el número de línea de captura, solo debes acceder a los servicios de banca en línea. Ya sea que manejes una tarjeta de débito o de crédito, tu app bancaria te ofrecerá la opción para pagar en línea. Cada banco tiene su procedimiento para el pago de impuestos; pero en términos generales es similar:

Abre la app de tu banco o entra a su página web. Una vez ahí busca la opción “Pago de DPAs o Pago de Impuestos”.

Se te pedirá una línea de captura. Escribe aquí la que te dió la dependencia gubernamental a la que vas a pagar. Antes de elegir la opción aceptar verifica que todos tus datos sean correctos.

Finalmente se te dará un recibo con sello digital; consérvalo para cualquier aclaración en el futuro.

Importante: Revisa detenidamente los datos que anotas, si por equivocación capturas mal la información, el dinero puede quedar retenido o no se procese el pago. Si esto pasa contacta a tu banco para comenzar una aclaración.

¿Cuánto tiempo tarda y cuánto cuesta?

Pagar servicios e impuestos mediante tu banca electrónica o la app de tu banco no tiene un costo ni comisión adicional para ti como cliente, pero considera que las financieras, bancos e incluso las tiendas corresponsales tienen horarios destinados al pago de impuestos.

Cada banco es libre de manejar su propio esquema, pero en general se establece un periodo de 00:00 a 21:00 o 22:00 horas de lunes a domingo. Si realizas tu trámite fuera de horario es probable que recibas un mensaje de error y debas repetir la operación más tarde.

Una vez que realizas el pago, usualmente éste queda reflejado en los siguientes minutos, y para cualquier aclaración tendrás el registro (monto y horario) de la transacción en tus movimientos, además de poder descargar un comprobante o sello digital.

Si se trata de un pago recurrente, domicilia el pago

Domiciliar un pago es un servicio que ofrece el banco a sus clientes, donde ellos se encargan de pagar tus cuentas por ti. Esto significa que de manera periódica y automática, tu banco pagará algún servicio o adeudo con cargo a tu cuenta de cheques, ahorro, nómina o tarjeta de crédito.

Los servicios que puedes domiciliar son: la luz, el gas, el teléfono, celular, televisión por cable, internet, agua, predial, créditos, hipotecarios y pagos de tarjetas de crédito.

Para domiciliar un pago, solicítalo por la banca por internet de tu banco. No tiene un costo adicional y solo tendrás que llenar un formato en el cual autorizas que se realicen los cargos periódicos a tu cuenta o tarjeta de crédito para pagar a determinado proveedor.