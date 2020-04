Édgar Hernández, el morenovallista que nadie se explica qué hace como funcionario en San Andrés Cholula

Debate

Por Roberto Desachy Severino

San Andrés Cholula fue uno de los municipios donde el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas fue especialmente duro, cruel, intransigente, como lo demostró al haberse atrevido a meter a la cárcel a quienes se oponían a sus proyectos, especialmente a los integrantes de la ONG “Cholula Viva y Digna”.

El actual asesor del ayuntamiento de San Andrés Cholula y su hijo, Adán y Paul Xicale, respectivamente, estuvieron en la cárcel por la “puntada” de Moreno Valle de acusarlos de “motín y daño a propiedad ajena”: Absuelven de los delitos de motín y daño a la propiedad ajena a los Xicale y Tlachis en San Andrés Cholula

También la presidenta municipal, Karina Pérez Popoca, sufrió en carne propia esa persecución y sobre ella pesó una orden de detención que, afortunadamente, nunca se cumplió, ya que –como integrante destacada de Cholula Viva y Digna, el ex gobernador la veía como un obstáculo para sus proyectos y –de manera especial- para sus intereses.

En este contexto, nadie puede regatearle mérito o representatividad alguna a Pérez Popoca, quien primero como activista y ahora como presidenta municipal de San Andrés ha condenado y exhibido los abusos del ex mandatario: En la mira museo regional y tren turístico en Cholula: Karina Pérez Popoca

¿QUÉ DEMONIOS HACE EN EL AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA UN ACTIVISTA POLÍTICO PANISTA-MORENOVALLISTA?

Ésta es, precisamente, la pregunta que se hace la gran mayoría de funcionarios en el gobierno de San Andrés Cholula, después del 17 de marzo pasado, cuando Édgar Hernández Hernández fue nombrado como secretario del Bienestar de la gestión municipal, pese a ser un público activista panista-morenovallista: Designa Karina Pérez Popoca a Edgar Hernández como titular de la Secretaría de Bienestar

Y las fotos que complementan esta columna demuestran que Hernández Hernández no fue un morenovallista-panista tímido, de “tropa” o “de closet”, sino que pregonaba su militancia en el blanquiazul y, sobre todo, que presumía a la menor oportunidad su afinidad (¿o pertenencia?) al proyecto del ex gobernador, su esposa Martha Erika, el ex diputado federal Eukid Castañón, etc.

En consecuencia, el nombramiento de este personaje en un ayuntamiento morenista cayó como una pesada bomba en quienes se consideran seguidores de hueso colorado de dicho partido y, también, entre los seguidores de la ONG Cholula Viva y Digna que sufrieron la persecución del ex gobernador.

Insisto en que nadie le regatea liderazgo, agallas ni mérito político y social a la presidenta municipal, quien ciertamente ha demostrado en múltiples ocasiones su respaldo al gobernador Miguel Barbosa Huerta: Respalda Karina Perez Popoca a Miguel Barbosa de resultar nuevamente como candidato a Gobernador

Y Miguel Barbosa ha dejado muy claro no solamente su repudio al morenovallismo, sino que también ha puesto especial énfasis en diferenciar su gobierno de los anteriores. Este contexto explica por qué Édgar Hernández está fuera de lugar como funcionario sanandreseño.