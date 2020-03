En su lucha, las mujeres no están solas: Alejandro Moreno  

Arlette Hernández

“En su lucha, las mujeres no están solas. Estamos con ustedes”, afirmó el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, al tomar protesta a la nueva dirigencia del Comité Directivo del instituto político en la Ciudad de México para el periodo 2020-2024, encabezada por Israel Betanzos y Tania Larios, como Presidente y Secretaria General, respectivamente.

“Hoy inició un movimiento nacional en el país. Se organizaron las mujeres. Es un movimiento de ellas, y lo que vamos a hacer en el PRI es respetarlo, pero apoyarlo, con toda determinación, porque creemos en ello, y porque estamos con las mujeres”, dijo.

Expresó el apoyo y compromiso tanto de él, como de Carolina Viggiano, Secretaria General del CEN, con la lucha que encabezan las mujeres de México, porque ellas son la base fundamental de nuestro país.

El Presidente del PRI y de la COPPPAL destacó que hoy en la Ciudad de México no hay resultados en seguridad, ni crecimiento económico, y las familias se sienten inseguras.

Por eso, dijo, “ahí debe estar el PRI, en los barrios, en las colonias, promoviendo compromiso, trabajo y solidaridad con nuestra gente”.

A Israel Betanzos y Tania Larios les dijo que cuentan con todo el respaldo del CEN, para que hagan un excelente trabajo y fortalezcan al priismo en la capital.

Demandó que no quieran responsabilizar al PRI de los retos y desafíos que no se han logrado en la capital, donde los gobiernos priistas hicieron los mercados públicos y 11 de las 12 líneas del Metro. “Si hay retos y desafíos que no se han logrado, ha sido responsabilidad de nuestros opositores y detractores, que no han sabido cumplir a la Ciudad de México”, puntualizó.

A quienes insisten que el PRI “está en la lona”, les respondió: “Se equivocan, porque no conocen al PRI, y menos a los priistas. Tenemos no sólo la capacidad, inteligencia, compromiso; tenemos la garra, la convicción de que sólo trabajando juntos y en equipo vamos a volver aganar”.

Subrayó que, para ello, “tenemos que sumar a todos a nuestro partido; abrir el PRI a la discusión, al debate político, basado en el respeto; con la crítica que construye, que hará que el PRI, sea fuerte, sólido, firme, y que sea una alternativa política”.

Expresó que “México necesita del PRI, México necesita la experiencia para dar resultados”, y llamó a los priistas a salir a los barrios, a las colonias, con la frente en alto a decir lo que ha construido el PRI en el país, pero principalmente en la Ciudad de México.

Aseguró que la dirigencia nacional del PRI, que encabeza junto con Carolina Viggiano, no se la deben ni a grupos ni a nombres, porque la ganaron con la fuerza de la militancia, que les otorgó un millón 600 mil votos, en una contienda democrática.

El nuevo dirigente del PRI de la Ciudad de México, Israel Betanzos Cortés, convocó a la participación de todos los priistas capitalinos, con actitud y cada quien en el ámbito que le corresponde, en el abanderamiento de las causas de toda la sociedad, bajo la premisa de que “si no cambiamos, nos cambian”.

“Todos somos responsables y corresponsables de construir y alcanzar la victoria; para ello, hay que recuperar el valor de la palabra, tocar las puertas y sudar la camiseta, actuando a la altura de lo que necesitan los ciudadanos”, añadió.

Por su parte, la nueva secretaria General, Tania Larios Pérez, se comprometió a realizar su tarea partidista con compromiso, constancia y dedicación, haciendo equipo y buena política, “porque México necesita al PRI, por su experiencia política, en la defensa de las libertades y para dar cauce a las causas de la ciudadanía, ante los actuales tiempos aciagos de inseguridad y violencia en las calles”.

En el evento participaron, por el CEN, la Secretaria General, Carolina Viggiano; el Secretario Técnico del Consejo Político Nacional, Pablo Angulo Briceño; la Secretaria de Comunicación Institucional, Paloma Sánchez Ramos; el Presidente de la Comisión Nacional de Procesos Internos, Rubén Escajeda Jiménez; y la dirigente del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, Montserrat Arcos Velázquez. Asimismo, Francisco Olvera Ruiz, dirigente saliente y Tonatiuh González Case, Coordinador del PRI en el Congreso de la Ciudad de México.