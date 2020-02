¿Será cierto? El hombre llegó a la Luna. La secuela

Alfredo Morales Desachy

Bienvenidos sean a mi espacio en el que vamos a analizar algunos de los mitos más frecuentemente oídos sobre el espacio. Hoy vamos a hablar un poco sobre el mito más famoso de la carrera espacial, tema que dejamos en pausa por un momento.

Ahhh, a quien no le gusta hablar con personas informadas sobre un tema, se hacen discusiones interesantes, y es más satisfactorio cuando puedes llegar a comprender los puntos de la otra persona o que esta entienda los puntos que quieres compartir. Espera un momento, ¿Quieres decir que no has obtenido suficiente información para tener una postura sobre si el alunizaje (término utilizado para aterrizajes en suelo lunar) fue verdadero o falso todavía? ¿Quieres que todavía platique unos puntos que deje en “Continuará…”? Bueno, toma asiento, prepárate un rico té verde helado (con poca azúcar que eso en exceso es malo) y seguiremos en búsqueda de la verdad a la pregunta “¿El hombre llegó a la Luna?”

Pero antes de contestar esta pregunta, vale la pena leer la primera parte que seguramente parecerá hasta debajo de esta página web (o pueden buscarla en Internet cómo “¿Será cierto? El hombre llegó a la Luna”)

Una bandera que te deja sin aire

¿Recuerdan la foto del astronauta viendo como ondeaba la bandera estadounidense sobre la superficie marciana? Bueno he aquí otra vez, y entre los tantos problemas que esta foto tiene, vale la pena resaltar que la Luna no tiene atmósfera, por lo que la bandera no tendría manera alguna de ondear… ¿o sí?

Antes que todo, si existe en efecto una atmósfera en la Luna, pero están minúscula que no afecta a los cuerpos en su movimiento, es decir, no hay fricción. Para que una bandera pueda ondear, tiene que flotar en el aire, este haciendo fricción con la bandera para evitar que mantenga una postura paralela al mástil.

De hecho, es gracias a esta micro atmósfera lunar que se pudo hacer un experimento muy famoso para comprobar que los objetos caen al mismo tiempo sin importar su tamaño, peso ni densidad.

David Randolph Scott, en su misión como comandante del Apollo 15, en una Actividad extra vehicular dejó caer al suelo lunar un martillo y una pluma al mismo tiempo, haciendo referencia a Galileo Galilei que, en un entorno con gravedad estable y ausencia de atmósfera, los objetos caerían al mismo tiempo. Y según el experimento televisado se comprobó al observar que ambos objetos tocaron el suelo lunar al mismo tiempo, claro que tomó un momento en caer, por la poca gravedad de la Luna que ejerce sobre ambos objetos.



Ahora regresando a la bandera, esta se supone que ya debió haber caído, pero recuerda que también está siendo afectada por la gravedad, ¿Será que en la foto esté todavia cayendo? Es una posibilidad, podría explicar también esa ondulación que se ve en la imagen. O también está la explicación más aceptable que la bandera no estaba agarrada de solamente el mástil, sino de también de un sostenedor superior que hace el mástil como una forma T, de tal manera que la bandera nunca podría ondear, ¿y el efecto que hace ondear la bandera? Son arrugas en la bandera que pues, los astronautas no traían una plancha para eliminarlas. También vale la pena mencionar que existen videos sobre el despegue de la cápsula Falcón para el regreso a la Tierra y levanta mucho el polvo que hace menear la bandera…tanto así que hasta la tumbaron. Si que esa bandera no duró ni una semana de pie en la Luna por un error humano. Tanta planificación para ir a la playa y olvidar el traje de baño.

Un momento, este argumento se basa en el supuesto que el hombre llegó a la Luna con el experimento de Galileo para demostrar que el hombre llegó a la Luna en primer lugar… Que dilema, prometo que para los siguientes argumentos no haré referencias sobre estos mismos supuestos.

Entre más te acerques a la luz, mayor será tu sombra

Haciendo también a la misma fotografía (espero les guste mucho, porque seguiré hablando de ella por un rato más), podemos observar que hay muchas sombras en la luna, demasiadas y en diferentes ángulos, pero si la única fuente de luz es el Sol y está a millones de kilómetros de distancia, ¿cómo es posible que esto suceda?

La teoría dice que, para lograr una buena iluminación, es necesario contar con diferentes fuentes en diferentes ángulos.

Aunque se coloquen en el mismo lugar relativamente, contar con más de una fuente de luz hace que se distorsionen las sombras en ángulos extraños.

El problema con esta teoría es que, si existen diferentes fuentes de iluminación, debería haber una sombra en cada objeto por cada fuente de iluminación, es decir, si hay dos reflectores apuntando a un objeto, debería haber dos sombras, y en cada imagen que hay solamente existe una sombra por cada objeto.

Entonces, ¿Por qué se distorsionan las sombras? La explicación más plausible es la forma irregular de la propia Luna y como se refleja la luz sobre su misma superficie.

Las huellas indican que alguien estuvo allí…

Otro argumento muy notorio es que las huellas de los astronautas debieron haberse borrado de la superficie de la luna. Pues al no haber humedad en la misma, no se puede dejar una huella tan nítida. Imagina una playa, puedes caminar y dejar tus huellas muy marcadas en la arena mojada por el mar, ahora aléjate un poco de la orilla del mar y camina sobre la arena seca, notarás que la arena se desmorona sobre la huella que dejaste, borrándola casi instantáneamente.

¿Entonces como se pudo haber dejado esa huella en primer lugar?

La respuesta para dar solución a esta pregunta es la atmósfera lunar. Como no hay una atmósfera significativa, no hay erosión por parte de vientos que “amasen” la arena. La arena terrestre se crea con miles de años siendo erosionada por el viento y el agua, haciéndola más y más fina. Pero en la luna el caso es diferente, la arena es dura y áspera, que mantiene más la cohesión entre partículas. Un ejemplo de esto sería la arena kinética, un tipo de material didáctico que puedes moldear a diferentes formas, pero sin ser plastilina. Este material permite que puedas colocar huellas sin que se deshagan. No estoy diciendo que la luna está hecha de este material, solo es un ejemplo para fácil imaginar el cómo sería caminar en la Luna, menos de 20 personas pueden decir eso…supuestamente.

…Aunque no siempre estén presentes

Entonces, en el supuesto caso que se puedan colocar huellas en la Luna, entonces estaría faltando una grande, imposible de ocultar. La sombra del módulo lunar que se posó sobre la misma.

Estamos hablando de un vehículo de varias toneladas que alunizó y en ninguna fotografía se muestra el cráter del aterrizaje. Eso es imposible de creer. Incluso en la imagen se pueden apreciar huellas de los astronautas junto al módulo lunar.

Para dar con una explicación al mismo, la NASA reconoce que es muy difícil dar con una conclusión de la ausencia de huella del cráter. Pues hay 3 explicaciones que tienen que funcionar en conjunto para hacer esto posible.

La primera explicación es que no se utilizaron propulsores de reacción para alunizar de manera vertical, en cambio se utilizó una trayectoria en parábola para ir frenando el avance del módulo lunar, lo que significa que al momento de alunizaje se llevaba una velocidad reducida, que poco podría afectar el suelo lunar.

La segunda explicación es la poca necesidad de energía para aterrizar. Recordemos que la Luna tiene solamente una aceleración de 1.62 m/s², a comparación de 9.8 m/s² de la Tierra, la gravedad en la luna es de apenas una sexta parte que en la Tierra. Por otra parte el módulo lunar tenía un peso de 15,103 kg aproximadamente al momento del despegue, esto es contando con la estructura que lo sostiene y el combustible, lo que probablemente haya disminuido en el momento del alunizaje ya que el módulo “seco” pesa apenas 2,150 kg, y 4,700 kg con combustible (el combustible es muy pesado y se tiene que tomar en cuenta para los cálculos de lanzamiento).

Si suponemos que el módulo lunar llegó a alunizar con las 15 toneladas intactas, entonces el peso relativo en la luna es de una sexta parte, lo que nos dá que en la luna se posaron menos de 2.5 toneladas. Esto es menos que una camioneta Suburban de Chevrolet, que completamente cargada supera las 3 toneladas.

Y la tercera explicación dice que el suelo lunar no es suave, sino es una masa sólida, esto contradice la arena que encontramos en la misma superficie, pero no hay que olvidar que este cuerpo celeste no sufre erosiones, por lo que esta arena está posada sobre roca sólida.

Así que en breve se explica así la ausencia de cráter, un cuerpo de menos de 2,500 kg que estuvo desacelerando por un buen periodo de tiempo se posó sobre una masa sólida, esto es evidente en el descenso de los astronautas que salieron ilesos del módulo lunar, que significa que fue un impacto muy pequeño, sobre terreno caminable, que es suelo sólido.

Podríamos hacer la comparación de los aviones, que un avión comercial, digamos un Boeing 737 que pesa mínimo 49 toneladas, y son decenas de aviones al día que aterrizan en las pistas de los aeropuertos, y el asfalto de estas sufre desgaste, sí, pero nunca cráteres. Y eso que contemple un avión de pasajeros relativamente ligero, por que los hay de más de 400 toneladas. Entonces un módulo lunar de menos de 15 toneladas, que pesaría menos de 2,5 toneladas, posándose sobre la luna sin hacer un cráter es muy plausible.

Veredicto personal

Toda la evidencia apunta que el alunizaje es verdadero, existen discrepancias y es necesario que se den explicaciones elegantes para algunos problemas, pero en general es creíble que la llegada a marte haya sido posible en múltiples ocasiones.

¿Que el hombre ha llegado varias veces a la Luna? Pues sí, aquí te presento una breve descripción de los 6 alunizajes tripulados con éxito. Todos estadounidenses.

Apollo 11/LM-5. Primera misión en llegar a la Luna, alunizaron Neil Armstrong y Buzz Aldrin en el mar de la tranquilidad, acompañados de Michael Collins quien permaneció en el módulo de mando “Columbia”. 16 de julio de 1969.

Apollo 12/LM-6. Alunizaron Charles Conrad y Alan L. Bean en el mar de las tormentas, acompañados de Richard F. Gordon, quien permaneció en el módulo de mando “Yankee Clipper”. 14 de noviembre de 1969.

Apollo 14/LM-8. Alunizaron Alan B. Shepard y Edgar D. Mitchell en el cráter Fra Mauro, acompañados de Stuart A. Roosa, quien permaneció en el módulo de mando “Kitty Hawk”. 31 de enero de 1971.

Apollo 15/LM-10/LRV-001/PFS-1. Alunizaron David R. Scott y James B. Irwin en el Mar de la lluvia, acompañados de Alfred Worden, quien permaneció en el módulo de mando “Endeavour”. 26 de julio de 1971.

Apollo 16/LM-11/LRV-002/PFS-2. Alunizaron John Young y Charles Duke en Las tierras altas de Descartes, acompañados de Ken Mattingly, quien permaneció en el módulo de mando “Casper”. 16 de abril de 1972.

Apollo 17/LM-12/LRV-003. Última misión tripulada que se posó en la Luna. Alunizaron Eugene Cernan, Harrison Schmitt y cinco ratones de bolsillo en el valle Taurus-Littrow, acompañados de Ronald Evans, quien permaneció en el módulo de mando “América”. 7 de diciembre de 1972.

Solo estas 6 misiones llevaron hombres a la superficie de la Luna, decenas más hubo que orbitaron la Luna, que impactaron en ella, que alunizaron suavemente en ella, que completaron su misión de forma completa o imparcial, y muchas más que fracasaron, este es el legado de decenas de personas y años dedicados en el estudio de nuestro único satélite.

Así que si alguien te pregunta si crees que el “aterrizaje” en la luna es falso, pregúntale con una sonrisa: “¿Cuál de los seis?”. Fuentes:

