México apesta a bestialidad y brutalidad, afirma dirigente empresarial

Hipólito Contreras

México apesta a bestialidad y brutalidad, México apesta a impunidad, lo que le sucedió a la niña Fátima Cecilia no tiene explicación en una sociedad civilizada, ni los animales, ni las bestias, tienen ese nivel de violencia, de maltrato, desprecio, e indiferencia por la vida humana, afirmó Francisco Lobato Galindo, presidente de la Red Mexicana de Franquicias.

Hace apenas una semana, dijo, estábamos hablando de otro caso brutal, difícil de describir con palabras, el feminicidio de Ingrid Escamilla, que además ante unos funcionarios insensibles hicieron públicas las fotos del cadáver desollado.

Como sociedad, expresó, no podemos permitirnos acostumbrarnos a esto y que no nos importe mientras no nos pase de nuestro círculo familiar, es toda una cadena de acontecimientos lo que llevó por ejemplo al homicidio y tortura de la niña Fátima Cecilia.

Desde la falta de protocolos en las escuelas que dejan a los niños a su suerte, agregó, desde la sociedad indolente que deja a los pequeños en situación de indefensión con una enorme indiferencia de no es mi problema con un enorme egoísmo social, hasta las autoridades que trata de distraernos a temas sin relevancia por encima de la vida humana y la seguridad de los gobernados.

Le tenemos que decir a la sociedad que tiene que involucrarse, esto no es un reclamo, ni crítica al presidente, es un hombre honesto, lo que tiene que probar es que es capaz de escuchar los reclamos de la sociedad y actuar para proteger a los gobernados, afirmó.