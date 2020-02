Puebla necesita un fiscal que cambie todo, afirma empresario

Hipólito Contreras

En la elección del fiscal que en breve lo hará el Congreso del estado, si vamos a cambiar para seguir igual mejor despídanse de ese cargo de elección popular, Puebla ya no quiere una Fiscalía como la que tenemos, muchos ministerios público tienen que pagar hasta el papel en el que imprimen, muchas veces no tienen un vehículo para trasladarse que sea propiedad de la Fiscalía y tenga gasolina, afirmó el empresario Enrique Vargas Medina.

Esto, dijo, no debe ser pretexto para que una institución deje de ser eficaz en investigación, las carpetas de investigación no caminan porque no hay investigación.

Preguntamos al Congreso ¿a quién van a elegir? Después de quien sea electo ¿como le va a hacer para que esta situación cambie? Esto tiene que ver con los feminicidios tan escandalosos y graves, preguntamos a las autoridades municipales y estatales qué pasa con esas cámaras que deben darnos seguridad y no multas, las que deben de precisar a los delincuentes y activar los protocolos de actuación, expresó.

Estamos haciendo preguntas que se quedan sin respuesta, que dejen de valerse del erario para proyectos personales, que deje de pensar en los comicios que vienen, dejen de pensar en términos político electorales, mejor que piensen en el servicios para el que se empeñaron, señaló.

Ya basta de simulación, afirmó, lo que está sucediendo nos muestra que los protocolos de actuación de las autoridades distan mucho de estar cercanos de darles seguridad y justicia a las personas, el gobernante debe ser el garante de las libertades del ser humano y el gobernado debe de estar seguro que cuando acuda a una autoridad debe ser escuchado y atendido, sus demandas van a ser atendidas en forma inmediata y de una forma eficaz,

No podemos concebir que cuando se presenta una denuncia se tenga que esperar 8 horas cuando la desaparición de una persona puede estar sucediendo, sometido a una tortura o violación o incluso la muerte, si las autoridades no son sensibles que se vayan, afirmó.